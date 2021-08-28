美軍派無人機空襲擊殺ISIS成員 稱無平民受傷

極端組織伊斯蘭國-呼羅珊省（ISIS-K）於阿富汗喀布爾機場發動恐襲，造成13名美軍死亡。美國國防部證實派無人機於阿富汗進行空襲，並擊殺一名相信有份策劃機場恐襲的ISIS-K成員，強調無平民傷亡。

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喀布爾機場恐襲 逾百死150人傷（不斷更新） 【下一頁】

美國國防部證實，美軍周六（28日）較早時派出無人機於阿富汗東部楠格哈爾省（Nangahar）發動空襲，造成一名ISIS-K成員死亡。

美媒引述一名國防部官員指，美國總統拜登（Joe Biden）已授權無人機空襲，並由美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）下令執行。

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美國中央司令部發言人兼海軍上尉厄本（William Urban）表示，美方相信這名死亡ISIS-K成員有份策劃恐襲，但並未透露其身份。

據悉，當時3名ISIS-K成員於楠格哈爾省的偏遠地區駕駛汽車。美方選用MQ-9 Reaper無人機進行空襲，並刻意挑選彈藥以盡量減低平民傷亡。

另外，白宮引述美國國家安全小組指，喀布爾很可能再次發生恐襲。白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）形容未來數天是最危險的時刻，當局會在喀布爾機場採取最大力度的保護措施。

責任編輯：鄭錦玲