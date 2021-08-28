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布拉德希望儲局　明年首季完成縮減買債

股市 01:35 2021/08/28

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布拉德希望聯儲局盡快開始行動縮減買債，並在2022年3月底前完成縮表進程。（法新社資料圖片）

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)稱，聯儲局應盡快開始行動縮減買債，並在2022年3月底前完成縮表進程，又指屆時將可審視通脹是否已經緩和，若通脹高居不下，儲局可能需要採取激進措施來阻止通脹。

布拉德指儲局資產購買行動支持受疫情重挫的經濟及企業，在2020年是合適的，但目前資產購買沒有多大價值，並有可能在金融市場上造成泡沫和通脹失控。

談到美國通脹上升時，他表示，聯儲局確實有一個新框架，將允許通脹在一段時間內超過2%目標，但不會超過目標這麽多。出於這個原因，他希望儲局開始縮減買債，在明年第一季度末完成縮表，然後評估通脹是否已緩和，倘回落則經濟處於很好的狀態，若通脹仍高企，儲局不得不更加積極地控制通脹。

他傾向於聯儲局相當迅猛地縮減量化寬鬆，以便在明年儲局有更多選項。

布拉德提到有人擔心儲局買債造成的損害比幫助更大，美國現時有一個初步的住房泡沫，至少他看到房價數字是接近40萬美元（約312萬港元）。在2000年代中期，美國對房價過於自滿而陷入很多麻煩，故此他認為這次要非常小心。
 

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編輯：李勝君

 

美股 疫情 縮表 量化寬鬆 美國聯儲局 通脹

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