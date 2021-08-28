【食品科技】初創研納米氣泡　改善漁農水質、提升水耕菜質素

▲ 本地初創納米氣泡（Nano Bubble）行政總裁林啟令指，該企自2018年開始研究「納米氣泡技術」專利來改善水質，解漁農行業痛點。（張寶燕攝）

近年全球環境及氣候變化問題，對食物產量及供應造成影響，不少企業藉着食品科技（Food Tech）提升效率及改善食物質素。本地初創納米氣泡（Nano Bubble）早年就研究以納米氣泡技術，改善農業及魚類養殖等產業的水質及效能，提升食品質素。

Nano Bubble行政總裁林啟令指出，自2018年開始，至今已投入超過1,000萬元，研究運用水流動力學科技「納米氣泡技術」的專利來改善水質，減少細菌及病原體，冀解決漁農行業遇到的痛點，維持穩定的生長環境。目前更可應用於農業、嶄新的水耕種植、魚類養殖，以及家用殺菌消毒。

他解釋：

納米氣泡技術是在水中加入臭氧及氧氣，產生納米氣泡。而納米氣泡則是直徑小於1微米的氣泡（又稱超微氣泡），尺寸亦比微氣泡小6,600倍，數量多1,000萬倍，在水中存在的時間更多120倍，可以應用於清潔，水質淨化，提供多種類型的技術方案。

其中以納米增氧機為例，可以針對水耕種植，有助增強其系統的水中的溶氧量（Dissolved Oxygen，DO）來輔助種子發芽，較傳統種植生長速度提高約20%至30%；同時透過改善植物養分吸收及疾病抑制的能力等，改善植物健康生長，有助提高產量。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

該企又分享，近日陸續為業界，如專門採用水耕種植及研發水耕種植機的初創，提供有關技術，以提升水耕菜質素及縮短收成期。

該水耕種植初創至今已進行測試約1個月，在兩星期前採用其納米增氧機配合水耕種植芫茜，與傳統水耕進行對比測試，發現種植高度較傳統水耕高約20%，植物根部較長70%。

【醫療科技】劍橋研AI系統 即時掃描診認知障礙

【交通科技】泊車自動化 福特夥Bosch於底特律設智能停車場

食安議題受關注 盼擴應用層面

針對家用層面，他指其方案主要是針對洗菜消毒、移除農藥，以及表面消毒；另有望將應用層面拓至酒店業、食肆、醫療機構，甚至是公營機構等。

消費者近年十分關注食品健康安全及科技的議題，對於食品監控、衞生及品質認證有要求，日前又與蔬菜統營處合作研究改善水耕種植技術。

未來期望順應市場需求，為有關行業提供技術，改善情況。

根據該企的實驗數據，利用納米氣泡臭氧水浸菜約15分鐘，有效移除大約八成農藥

利用納米氣泡消毒水作清潔用途，可氧化附近細菌和病毒的外層結構，殺滅細菌及病毒

另相較酒精消毒及漂白水等，對刺激皮膚的問題相對輕微

他又分享，目前有關的各項應用方案正陸續商品化，早前透過參與工總轄下香港初創企業協會主辦的初創飛昇計劃（STARS Programme），獲友導配對（Mentorship），汲取資深工業家的產品開發、建立生產綫、市場營銷等經驗，試驗及改良產品原型。

《ET贏商》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：張寶燕