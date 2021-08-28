建行上半年多賺11%至1533億人幣 盈利增幅為近8年最高

建設銀行(00939)宣布中期業績。上半年淨利潤 1,533 億元(人民幣‧下同)，較上年同期增長 11%，增幅為自2013年以來最高。期內受益於生息資產規 模適度增長，利息淨收入較上年同期增加5.1%至2,960億元。手續費及佣金淨收入較上年同期增加6.8%至694億元。上半年集團不良貸款率為1.53%，減值損失總額 1,085億元，較上年同期下降 2.7%。資本充足率則達16.5%。建行同時宣布不派中期息。

【港股追蹤】原料成本上漲抵銷收入大增 比亞迪上半年少賺近三成 詳情請看【下一頁】

建行展望，將重點推進以下工作，包括深入推進“三大戰略”，持續完善住房租賃生態建設，紮實推進“大普惠、新普惠”工程，持續提升金融科技支撐能力。其次著力推進智慧金融建設，提升服務實體經濟質效。第三是加快建設大財富體系， 助力集團綜合金融服務能力更上新臺階。最後是強化資產質量跨週期管控，保持關鍵業績指標均衡協調及可持續。

【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映 【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機