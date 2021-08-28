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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥奧利迪亞的海洋

股樓投資 09:23 2021/08/28

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今午穆罕默德開車約3小時的車程，往坐落於大西洋沿岸的卡薩布蘭卡之奧利迪亞（Oualiadia），旁晚到達附近餐廳醫肚，這些餐廳的菜色也離不開傳統塔吉鍋 （Tagine），不過，除了肉類可揀選外，這裏也有海鮮，如魚、墨魚或蝦等選擇，不過，穆罕默德仍選擇了雞肉為當晚的主菜。奧利迪亞 (El Oualiadia) 臨近沿海岸線，所以不少盛產海鮮。

 

餐後繼續車程往租住的居所，約半小時終於到達了，這間房屋樓高兩層，我們住2樓連天台，室內有客、飯廳、廚房、一客房、廁所及一套房，室內趟大舒適，但租金相當便宜。

 

休息一晚後，今早往外走走，原來四周的房屋只有樓高兩層，大部份以藍白色調為主，感覺如希臘般美麗，心情也特別開心，沿途不斷拍照；我們徒步向山上行，遠眺已有看見不少美麗的沙灘，若20分鐘的路程到達小社區，我們吃過早餐後，在附近走走逛逛，看見一個海鮮市場，這裏出售新鮮海產，商販見我們的出現，積極銷售手中的貨品，當中不少攤檔售賣頗大隻的墨魚，我目不暇給……心裏好想買來試試，但可惜穆罕默德一直不喜歡這類食物，因為，他曾在網上短片看見亞洲人生吃墨魚的樣子好恐怖，令他非常抗拒。

站在懸崖邊欣賞一望無際的大西洋美景聆聽海浪的拍打聲，有令人特別多幻想

岩石被大自然海水侵蝕，創造出不同的形態，也能變得鋒利

我和穆罕默德步行往鄰近的沙灘，沙灘一望無際，徒步一個巨大岩石，觀望浩瀚的大西洋，海浪聲在海面上繞來繞去，發出震撼浪聲拍打岩石，而這些岩石經自然風化侵蝕，偏布於海岸，令人驚嘆摩洛哥有如此景色。 (續)

奧利迪亞也有寧靜的沙灘

 

https://www.facebook.com/applemoroccolife/

 

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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