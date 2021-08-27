【新股IPO】盈德氣體擬最快下月遞交上市申請 集資10億美元

消息指，工業氣體生產商盈德氣體自2017年9月退市後，計劃將重回港股市場，並已選擇高盛和摩根士丹利安排上市事宜，料最快9月遞交上市申請，集資約10億美元。

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盈德氣體於2009年在港交所主板上市，2017年由太盟投資集團（Pacific Alliance）提出強制收購，最終私有化直至９月正式退市。據悉今次上市或涉包括PAG於2019年收購的另一家中國氣體生產商寶鋼氣體。

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盈德氣體專注於大型現場、清潔能源、零售及盈德工程業務的發展，以現場管道與液體供氣等方式，供應氧、氮、氬等高品質工業氣體產品，並提供基於氫氣及一氧化碳的合成氣清潔能源解決方案。

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記者：張以正