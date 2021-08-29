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【山地悠遊人生@iM網欄】捉住夏天條尾－麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton)

股樓投資 08:01 2021/08/29

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疫情一拖再拖，看著國外的朋友打針後開心出遊， 既羨慕又無奈。 暑假無法去旅行， 只好自己安排活動。從疫情發生一年半以來，本地酒店為生存，經常推出優惠， 幸運地住了不少以前未試過的香港靚酒店。去年願望成真，入住令人難忘的香港麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton HK) ，成為酒店會員，每逢旗下酒店推出活動 ， 第一時間收到電郵，然後用手機通過集團的Bonvoy App預訂，這次看到套房半價， 而且是疫情特價後的價錢再半價，海景套房包貴賓廳服務，加10％服務費後才3850元， 馬上搶了一間房。 然後通知朋友，他們再看時，慢一點都沒機會。

 

沒有一間香港酒店可以媲美 Ritz 的景色，坐落於九龍站上蓋，酒店大堂在ICC 的103樓，房間在104～117樓， 飽覽全港美景。預定了套房，可以直接到116樓的貴賓廳一邊喝香檳一邊辦理入住，更可以通過集團的Bonvoy App，要求提早入住 ，貴賓廳服務包早、午、晚自助餐及下午茶， 果汁、咖啡、紅白酒、香檳、威士忌等全日無限提供。貴賓廳職員非常有禮貌， 耐心地講解各項活動的時間表。

 

Ritz的室內暖水泳池在118樓， 感覺在天空暢泳，維港景色一絕，天花全是鏡子，背泳時看著鏡子裡得倒影，夢幻般的感覺。

職員主動遞上毛巾、瓶裝水， 池邊提供拖鞋。 位於泳池旁的健身室設備齊全，更衣室更是無可挑剔， 每個儲物櫃裡都備有拖鞋，毛巾，小密實袋。泳池限制人數和使用時間，每場可使用一個半小時， 在預訂房間後就可以通過電郵或電話提前預訂。 全世界最高的酒吧 Ozone 也在118樓。

 

運氣好，下完一個星期雨， 入住那兩天萬里晴空，甚至看到南丫島及深圳。 踏進房門，已經被那230度的維港海景驚豔到！ 奢華配套、廣闊視野是Ritz 的特色， 海景角落有個望遠鏡，還給小孩送上酒店標誌獅子小毛公仔、生日蛋糕及手寫生日卡。

 

這次的體驗比去年好，因為平日入住沒有擁擠感， 週末入住用餐需分時段限時限刻。住套房的另一亮點， 可以預訂貴賓廳的龐大會議室，當晚我們在能容納12人的會議室， 看著維港激光表演享用晚餐。

 

早午晚餐都是自助形式在116樓的貴賓廳用餐，不過選擇不多。 下茶餐由層架形式款待， 喜歡打卡拍照的住客會很滿意， 雖然食物質素非常一般。

 


PS: 強烈推薦Ritz， 疫情以來很多酒店節減成本， 全日無限供應酒精飲品的酒店貴賓廳所剩無幾，Ritz 絕對沒有縮皮， 選擇多；包括麥卡倫Macallan威士忌 Moët香檳，另有口感頗佳的4款紅酒及3款白酒， 提供早、午、下茶茶、晚餐四頓餐飲最超值的酒店貴賓廳！

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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