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【業績｜內銀股】民行上半年賺少7% 料下半年息差續受壓

股市 22:50 2021/08/27

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民生上半年盈利表現仍未恢復

民生銀行 （01988） 上半年純利為265.6億元（人民幣，下同），按年跌6.7%。期內，民行利息淨收入及非利息淨收入均見倒退，跌幅分別為4.7%及25.8%，至657.5億元及206億元。另外，信用減值損失較去年減少15%，至365.4億元。

民行上半年淨息差按年收窄20點子至2.02%。集團解釋，營業收入下降的主要原因包括積極落實國家減 費讓利政策，同時提升了高評級客戶貸款投放佔比，令新貸款收益率明顯下降；二是嚴格執行房地產行業信貸調控政策，收益相對較高的房地產開發貸款規模及佔比下降；三是持續調整與改善投資業務結構，加大國債、政策性金融債等高流動性標準化債 券的配置力度，降低企業信用類投資規模及佔比，投資收益率同比 有所下降。

展望下半年，民行料淨息差仍將面臨收窄的壓力。該行將繼續調整資產結構，進一步提升信貸資產在總資產中的佔比，特別是加大零售貸款、中長期信貸資產投放。另一方面，持續強化負債成本管控， 做好中長期高成本存款的管理，增加低成本結算性存款，從而推動存款成本的進一步下降。

另外，與去年底比較，不良貸款率改善2點子至1.8%；撥備覆蓋率提升3.49個百分點至142.87%。民行核心一級資本充足率為8.52%，較去年底微升1點子，處於較低水平。

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編輯：謝智聰

 
港股 傳統經濟股 中小內銀股 民生銀行（01988）

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