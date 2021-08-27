【新股IPO】GOGOX傳將於未來數周遞交上市申請 集資4至5億美元

消息指，貨運平台GOGOX（前稱GOGOVAN，快狗速運）計劃在未來數星期向港交所遞交上市申請，目標集資4億至5億美元。GOGOX業務覆蓋香港、中國、新加坡、台灣、南韓、印度及越南等地超過300個城市，旗下司機網絡超過800萬人。

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GOGOVAN在2017年宣布與58到家旗下速運業務成合併，投資者包括阿里（09988）旗下菜鳥、中俄基金、弘潤資本及前海母基金等。今年初曾有指，快狗打車計劃今年第三季來港上市，目前正與滙豐及中金等投行溝通上市事宜。

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記者：張以正