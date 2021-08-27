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【吉利175】英特爾嗶哩嗶哩寧德時代 入股吉利旗下電動車公司極氪

股樓投資 23:16 2021/08/27

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吉利汽車(00175)公布，旗下電動車公司極氪智能科技與5名投資者訂立購股協議，據此，該等投資者同意向極氪智能科技認購及購買，而極氪智能科技同意向該等投資者發行及配發合共1.26億股Pre A系列優先股，佔經擴大已發行股本約5.6％，總代價為5億美元。投資者包括英特爾（美：INTC）投資公司、寧德時代（深：300750）、洛陽鉬業（03993）的控股股東鴻商集團、博裕投資、以及嗶哩嗶哩（09626）連同其高級管理層和一名財務投資者，透過一家特殊目的實體作為單一投資者間接投資極氪智能科技。

【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

在發行及配發購股協議項下擬定之Pre A系列優先股完成後，吉利於極氪智能科技的股權將由51％降至約48％。儘管集團於極氪智能科技的股權將降至50％以下，但由於集團仍為擁有極氪智能科技約48％權益的單一最大股東，且集團仍能控制極氪董事會，集團將繼續能夠控制極氪智能科技並將其財務業績併入集團的綜合財務報表。

【京東9618】 京東傳接近落實收購 中國物流資產控股權  詳情請看 【下一頁

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撰文 : 李尚毅

吉利汽車（00175） 港股

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