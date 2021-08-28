【清酒新世界@iM網欄】融合獨特鮮味與清脆細膩 越乃寒梅．三

上一章提及到越乃寒梅在2016年推出過新清酒，這是從創業至2016年相隔了109年的時間推出一款不同樣貌的「淡麗辛口」風格的清酒，這款清酒名為「灑」，是越乃寒梅新一款的純米吟釀，酒標上也帶有特別的設計同樣代表不同的意義。

「灑」對越乃寒梅來說是一個新願望，其一字更比喻為在寒冷的新潟縣北山地區的龜田中一朵莊嚴的梅花下潑灑色彩。「灑」是通過嚴格的過程釀造出來，對每一粒大米仔細地拋光開始，使用低溫發酵來釀造，以最大限度地減少酸度。「灑」的口感較輕且非常豐富。從酒中我們卻能感受到淡淡的牛軋糖、燕麥和雲呢拿的影子，並帶有大量米味。隨著清酒的溫度變暖，這一款慢慢會變成了旨味炸彈；至於在香氣上，初期我們能夠嗅到柔軟的蘋果、香蕉和桃子味道，但到了中後段會混雜著些瓜果皮一類氣味，並以光滑輕鬆的酥脆收尾，只可惜這一款不是果香的吟釀酒。

「灑」的酒標匯集了視覺光譜的不同領域，將精緻、微妙的元素與華麗的設計融為一體。背景中的微弱圖案象徵著龜田中的越乃寒梅起源，該地區是阿賀野川、信濃川和小鹿野川連接兩條主要河流的紐帶形成出來的自然邊界。除了表達對龜田豐富的清水和低溫條件的感激和尊重之外，該標籤還採用了金色圖案，喚起了該地區碩果累累閃閃發光的秋季溫暖色調。在「灑」的瓶蓋頂部上帶有越乃寒梅新的標誌，他們把一朵梅花的形象與雪花的六角圖案結合，反映了他們釀造理念的核心精神和審美。

▲ 標籤

▲ 清酒標籤上面圖案

在石本酒廠中「灑」可説是他們對終極口味的不懈追求中探索出來的新可能性，因為這一款是唯一他們把酒米的獨特鮮味與清脆細膩的餘味融合在一起，無論是冷或暖喝都非常之洽配所有的食物！

石本酒造株式会社

地址：新潟県新潟市江南区北山847-1

電話：025-276-2028

官網：https://koshinokanbai.co.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！