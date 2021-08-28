【玄人‧峰語@iM網欄】重點培育 人們找回原廠設定才可發揮所長

對於人生定位的工具，除了算命術外， 近年坊間興起不同的方法如九型人格、手指皮紋分析、人類圖譜等， 去將一個人的特點尋找出來，嚴格而言， 這就是尋找一個人的原廠設定。很多人對這些工具都抱有懷疑態度， 原因是人類的結構這麼複雜，單靠人的手指紋、 出生年月日時等工具，可以解構了複雜的人類嗎? 驗證從來都是尋求真理的唯一方法，甚為八卦的我， 大凡對人可以了解的工具，我都會去接觸，而上述的工具， 我全部都親身體驗過，應驗度可謂奇高。

就以手指皮紋為例，為何單單檢查十隻手指的皮紋， 可以將一個人的强弱特徵呈現出來?其實，每個人的細胞、器官、 外貌，其一組成元素是DNA，人的腦袋當然也不例外， 而人的腦當中包含了上億個腦神經元， 它是用作傳導指令訊息去令人出現不同的思想、情緒、行為……等。 而手指的皮紋，正正是腦神經元分佈特點的反射， 因此查看人的指紋，便可以大概窺探人的腦袋結構， 從而推算了人的思想、行為特質了， 這對於幫助人持回原廠設定非常有幫助。

找回原廠設定的好處，就是找回一個人的天賦能力著力點， 只要定位得宜，做事出來的效果自然事半功倍。就以教育為例， 香港及中國模式都很著重成績表上的成績，然而， 有些人的原廠設定真的不強於默寫，出來的考試成績未如理想， 但他們日後的發展，只要放在合適自己的領域上，自然會有所成就。 就以自己身邊的所謂真正「叻人」(包括做生意的大老闆、智者等) 為例，都不是讀書很強的人，原因是出來社會工作後， 所要求的人才是多元化的，再不是限於讀書時期的為求一張「沙紙」 ，所以不同人們可以化整為零，走入自己最強的領域加以發揮。

事實上，很多人都會問，香港人到外國流學， 起初的成績都跑贏當地學生，但去到最後， 最頂尖成績的卻不是這批讀得書的香港學生呢? 原因就是教育制度的分野。以美加的教育系統為例， 很早的時間已給學生去選科、 背後的理念是學生們愈早找到自己的強項加以開發， 而一個人在自己喜歡的範疇，自然就會更加用功去鑽研， 出來的成績就會更好。所以，美加的教育會接受一個大學生數學、 文學停留在中三水平，但他們在自己的專項上， 可以達到博士級的程度。這個情況就如香港運動員， 有些是文武雙全、有的學業未必理想但運動出眾， 但大家都有一個共通點，就是找出自己的強項加以培育。

我曾研究過不少「叻人」的命盤及人類圖譜， 再與目前他們的個人成就做對比，無獨有偶， 他們都只是回到自己的原廠設定上加以發揮而已。可惜， 絕大部人都是浪費了精力再世俗的規條上，而沒有好好發揮過自己。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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