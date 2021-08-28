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【玄人‧峰語@iM網欄】重點培育 人們找回原廠設定才可發揮所長

股樓投資 10:01 2021/08/28

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對於人生定位的工具，除了算命術外，近年坊間興起不同的方法如九型人格、手指皮紋分析、人類圖譜等，去將一個人的特點尋找出來，嚴格而言，這就是尋找一個人的原廠設定。很多人對這些工具都抱有懷疑態度，原因是人類的結構這麼複雜，單靠人的手指紋、出生年月日時等工具，可以解構了複雜的人類嗎? 驗證從來都是尋求真理的唯一方法，甚為八卦的我，大凡對人可以了解的工具，我都會去接觸，而上述的工具，我全部都親身體驗過，應驗度可謂奇高。

 

就以手指皮紋為例，為何單單檢查十隻手指的皮紋，可以將一個人的强弱特徵呈現出來?其實，每個人的細胞、器官、外貌，其一組成元素是DNA，人的腦袋當然也不例外，而人的腦當中包含了上億個腦神經元，它是用作傳導指令訊息去令人出現不同的思想、情緒、行為……等。而手指的皮紋，正正是腦神經元分佈特點的反射，因此查看人的指紋，便可以大概窺探人的腦袋結構，從而推算了人的思想、行為特質了，這對於幫助人持回原廠設定非常有幫助。

找回原廠設定的好處，就是找回一個人的天賦能力著力點，只要定位得宜，做事出來的效果自然事半功倍。就以教育為例，香港及中國模式都很著重成績表上的成績，然而，有些人的原廠設定真的不強於默寫，出來的考試成績未如理想，但他們日後的發展，只要放在合適自己的領域上，自然會有所成就。就以自己身邊的所謂真正「叻人」(包括做生意的大老闆、智者等)為例，都不是讀書很強的人，原因是出來社會工作後，所要求的人才是多元化的，再不是限於讀書時期的為求一張「沙紙」，所以不同人們可以化整為零，走入自己最強的領域加以發揮。

 

事實上，很多人都會問，香港人到外國流學，起初的成績都跑贏當地學生，但去到最後，最頂尖成績的卻不是這批讀得書的香港學生呢? 原因就是教育制度的分野。以美加的教育系統為例，很早的時間已給學生去選科、背後的理念是學生們愈早找到自己的強項加以開發，而一個人在自己喜歡的範疇，自然就會更加用功去鑽研，出來的成績就會更好。所以，美加的教育會接受一個大學生數學、文學停留在中三水平，但他們在自己的專項上，可以達到博士級的程度。這個情況就如香港運動員，有些是文武雙全、有的學業未必理想但運動出眾，但大家都有一個共通點，就是找出自己的強項加以培育。

 

我曾研究過不少「叻人」的命盤及人類圖譜，再與目前他們的個人成就做對比，無獨有偶，他們都只是回到自己的原廠設定上加以發揮而已。可惜，絕大部人都是浪費了精力再世俗的規條上，而沒有好好發揮過自己。

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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