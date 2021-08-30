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【買舊樓必睇】凡事不能單看表面? 專業測量師教你4招 踢爆化粧樓「偽粧術」

理財智慧 09:31 2021/08/30

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樓市暢旺，不少人也想置業，但首次買樓人士，睇樓經驗不多，或會在不小心的情況下購入「化粧樓」。所謂化粧樓，是業主簡單地裝修一下舊樓外表，掩飾其內部問題和瑕疵，如漏水或結構上問題。

準買家在物色二手物業時，究竟如何避開化粧樓﹖由建築測量師Sr 福爾摩. B為大家拆解。是次Sr 福爾摩. B跟準買家Gigi參觀一個位於旺角鬧市的單位。雖然大廈樓齡高，但是單位內部裝修卻比想像中新淨，而Gigi對單位亦相當滿意。福爾摩•B卻打斷一臉陶醉的Gigi說：「凡事不能單看表面。」

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疑點一：假天花暗藏危機

福爾摩•B走入睡房，發現樓底並不高，竟然還裝了假天花。福爾摩•B好奇揭開假天花板，發現暗藏危機，原來結構天花板上已出現油漆剝落及發霉的情況，甚至露出生鏽鋼筋。「此化粧手法看來不簡單。」福爾摩•B扶一扶眼鏡，繼續仔細檢查單位。

疑點二：大型家具遮牆身

「隨屋附送家具又幾着數。」Gigi檢查客廳內的衣櫃和掛畫，福爾摩•B卻質疑，「可能是遮醜小技倆。」於是移開衣櫃，揭起油畫，便發現後面暗藏發黃及油漆剝落的牆面，而衣櫃下面的木地板則凹凸不平及發黑，代表漏水問題已持續了一段時間。

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疑點三：牆身顏色不一致

福爾摩•B環顧單位，發現牆身、天花、廚房及廁所外的腳綫有明顯的白漆痕迹，與稍微泛黃的牆身顏色不一致，「業主為了遮掩腳綫有裂痕或滲水痕迹，鋪上『粉底』遮醜，但卻治標不治本。」除此之外，廁所內的渠道更遭到胡亂改裝，或導致防水層、暗喉等破損，可能引發滲水問題，甚至牽連下層單位，需更進一步調查，不能單看表面。

疑點四：間隔板隱藏爛窗

「這道牆像酒樓間隔板，難道業主喜歡中式風格？」Gigi推測着。福爾摩•B拿着圖則對照，再望望裝飾牆邊的空隙，原來背後隱藏着圖則中的窗，「業主有機會因窗邊有滲水問題，無法再『上粉』，乾脆以裝飾牆覆蓋。」

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Gigi心灰意冷，「果然荀盤難求，表面靚仔，實質竟是『化粧樓』。」福爾摩•B指出，業主會用最低的成本，快速為單位作表面上翻新，掩飾缺陷。單位雖則看似光鮮亮麗，但是當買家真正入住時便會發現隱藏的各種問題，甚至要花費數倍費用翻新，所以投資前也應考慮計算成本在內。

福爾摩•B再補充，「這個單位並非『重粧』，而是達至易容術程度。」Gigi輕笑，「好彩我都只是化粧，並非易容。」福爾摩•B掛着尷尬而不失禮貌的微笑回答，「當然。」

以上內容部份輯錄自第722期《iMoney Focus》「屋有必測之風雲」專欄。

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責任編輯：陳詠妍

 

 

 

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