【餓「新」嘗啖＠iM網】日式居酒屋 一山還有一山高

日式居酒屋，一直以來都是閒聚放鬆的好地方，尤其睇過《深夜食堂》，那個能安撫人心的老闆，更加強化了大家對居酒屋療癒的想像。半掩的布簾，昏黃又充滿人氣的小店，一杯清酒，三兩碟串揚，頓覺身口意都得到慰藉。只是，傳統居酒屋多是和風系小店，有欠新意，最近帝都酒店新開了YAMA居酒屋，以全新的概念詮釋了居酒屋的定義，風格別樹一幟。

YAMA在日語中解作「山」，雖然他們沒有刻意用中文名，但踏進店內，首先映入眼簾便是一幅以黃銅雕空的「山」景作為特式牆，甚具現代氛圍，桌椅錯落有致，空間感十足。日藉總廚三橋薰是紅褲仔出身，17歲入行，曾於日本有名鮨店久兵衛學藝，是日本著名居酒屋權八的開店班底之一，亦曾擔任米芝蓮名店銀座鮨一的料理長。軟、硬件相結合，這天我們得以悠然地品嚐了精緻的新派和食料理，感覺還真不錯。

這裏除了傳統串揚外，還有許多刺身和特色和食。最有驚喜的是吞拿魚牛油果他他配日本甜品最中餅拌山葵慕絲，師傳刻意將調味醬及山葵打成泡沬，令略帶刺激的山葵平添了一份柔和感，將他他放進夾餅，一口吃下，鹹甜搭配，味道層次有驚喜。

▲ 吞拿魚牛油果他他配最中餅



季節野菜沙律伴羔醬也有新意，傳統沙律不外是蟹子或雜菜，然後混以沙律醬或日式麻醬，這沙律出場已叫人不知他的身份。一碟當造日本時蔬如粟米芯及蘿蔔，拌女以銀魚及蒜頭打成的羔醬，小火微溫奉上，隨意地蘸點微溫的羔醬同吃，羔醬鹹香美味，更凸顯蔬菜的清脆甜美，完全是非一般的沙律。

▲ 季節野菜沙律伴羔醬



炸物方面必試蟹肉餅，以新鮮手拆的北海道鱈場蟹蟹肉製成忌廉蟹肉餅，再炸至金黃香脆，入口外脆內軟，可以吃到啖啖濃郁的鱈場蟹鮮甜味，誠不欺場。

▲ 北海道鱈場蟹肉餅



至於串燒，他們採用的是爐端燒炭爐，由備長炭燒出來的串燒更具風味。自家製免治雞肉最是令人難忘， 將日本雞肉加入軟骨、蓮藕及牛蒡混合而成，配上特調的香甜醬油蛋汁，肉質軟嫩中吃到粒粒脆脆的口感，美味！

▲ 自家製免治雞肉

▲ 燒雞翼人人鍾意食

▲ 雞肉串燒乾身而肉嫩



嗜牛的朋友可試試他們的招牌和牛吉列三文治。選用鹿兒島野崎A5級和牛，並精挑牛柳最中心部位的牛柳心肉，配搭三橋總廚的秘製醬汁，炸成外脆內嫩的吉列模樣，吃起來柔軟幼細。

▲ 和牛吉列三文治

▲ 日本生蠔爽口肥美

▲ 龍蝦伴海膽味增醬，美味

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

更多餓「新」嘗啖@莎連娜（柯景惇）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！