  • 25°C
香港時間 : 2021828日 (六) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餓「新」嘗啖＠iM網】日式居酒屋 一山還有一山高

股樓投資 13:01 2021/08/28

分享：

日式居酒屋，一直以來都是閒聚放鬆的好地方，尤其睇過《深夜食堂》，那個能安撫人心的老闆，更加強化了大家對居酒屋療癒的想像。半掩的布簾，昏黃又充滿人氣的小店，一杯清酒，三兩碟串揚，頓覺身口意都得到慰藉。只是，傳統居酒屋多是和風系小店，有欠新意，最近帝都酒店新開了YAMA居酒屋，以全新的概念詮釋了居酒屋的定義，風格別樹一幟。
YAMA在日語中解作「山」，雖然他們沒有刻意用中文名，但踏進店內，首先映入眼簾便是一幅以黃銅雕空的「山」景作為特式牆，甚具現代氛圍，桌椅錯落有致，空間感十足。日藉總廚三橋薰是紅褲仔出身，17歲入行，曾於日本有名鮨店久兵衛學藝，是日本著名居酒屋權八的開店班底之一，亦曾擔任米芝蓮名店銀座鮨一的料理長。軟、硬件相結合，這天我們得以悠然地品嚐了精緻的新派和食料理，感覺還真不錯。
這裏除了傳統串揚外，還有許多刺身和特色和食。最有驚喜的是吞拿魚牛油果他他配日本甜品最中餅拌山葵慕絲，師傳刻意將調味醬及山葵打成泡沬，令略帶刺激的山葵平添了一份柔和感，將他他放進夾餅，一口吃下，鹹甜搭配，味道層次有驚喜。

 吞拿魚牛油果他他配最中餅


季節野菜沙律伴羔醬也有新意，傳統沙律不外是蟹子或雜菜，然後混以沙律醬或日式麻醬，這沙律出場已叫人不知他的身份。一碟當造日本時蔬如粟米芯及蘿蔔，拌女以銀魚及蒜頭打成的羔醬，小火微溫奉上，隨意地蘸點微溫的羔醬同吃，羔醬鹹香美味，更凸顯蔬菜的清脆甜美，完全是非一般的沙律。

季節野菜沙律伴羔醬


炸物方面必試蟹肉餅，以新鮮手拆的北海道鱈場蟹蟹肉製成忌廉蟹肉餅，再炸至金黃香脆，入口外脆內軟，可以吃到啖啖濃郁的鱈場蟹鮮甜味，誠不欺場。

北海道鱈場蟹肉餅


至於串燒，他們採用的是爐端燒炭爐，由備長炭燒出來的串燒更具風味。自家製免治雞肉最是令人難忘， 將日本雞肉加入軟骨、蓮藕及牛蒡混合而成，配上特調的香甜醬油蛋汁，肉質軟嫩中吃到粒粒脆脆的口感，美味！

自家製免治雞肉

 燒雞翼人人鍾意食

雞肉串燒乾身而肉嫩


嗜牛的朋友可試試他們的招牌和牛吉列三文治。選用鹿兒島野崎A5級和牛，並精挑牛柳最中心部位的牛柳心肉，配搭三橋總廚的秘製醬汁，炸成外脆內嫩的吉列模樣，吃起來柔軟幼細。

和牛吉列三文治

日本生蠔爽口肥美

龍蝦伴海膽味增醬，美味

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

更多餓「新」嘗啖@莎連娜（柯景惇）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

最新專欄文章 更多

【餓「新」嘗啖＠iM網】避風塘食避風塘炒蟹 這才叫風味
2021/08/14
【餓「新」嘗啖＠iM網】避風塘食避風塘炒蟹 這才叫風味
【餓「新」嘗啖＠iM網】滬式蒸馬友吃出新滋味
2021/07/31
【餓「新」嘗啖＠iM網】滬式蒸馬友吃出新滋味
【餓「新」嘗啖＠iM網】紅棉盛放 魚片沸騰
2021/07/17
【餓「新」嘗啖＠iM網】紅棉盛放 魚片沸騰
【餓「新」嘗啖＠iM網】「愛玲宴」 張愛玲的傳奇之味
2021/07/03
【餓「新」嘗啖＠iM網】「愛玲宴」 張愛玲的傳奇之味
【餓「新」嘗啖＠iM網】蛇王芬絕對不是蛇羹咁簡單
2021/06/19
【餓「新」嘗啖＠iM網】蛇王芬絕對不是蛇羹咁簡單
三文治 清酒 雞翼 生蠔 雞肉 北海

上一篇文章

【東京殘奧】無人駕駛巴士撞傷視障運動員 村內e-Palette暫停運營

下一篇文章

貧者愈貧、富者愈富？美國富豪疫情間總財富暴增1.8萬億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」
【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股
【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊