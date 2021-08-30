【業績︱車股】比亞迪上半年少賺29.4%　比亞迪電子純利亦跌33.6%、比亞迪績後跌近3%

▲ 比亞迪上半年少賺29.4%

比亞迪 （01211） 上半年少賺29.4%至11.7億元（人民幣，下同），不派息。期內，營業額按年升53.6%至891.3億元。受大宗商品等原材料上漲影響，比亞迪整體盈利能力受到一定影響，毛利率按年跌6.9個百分點至11.13%。比亞迪績後低開2.8%，開報255元；比亞迪電子跌3.5%，開報33.2元。

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上半年比亞迪的汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約381.5億元，按年增長25.4%；手機部件、組裝及其他產品業務的 收入約428.2億元，按年增長86.3%； 二次充電電池及光伏業務的收入約78.7億元，按年增長70.5%。

新能源汽車市場增長強勁，截至6月，「漢」累計銷量約9萬輛，公司形容是「打破20萬以上新能源自主品牌轎車的銷量天花板」。

比亞迪指，在電動智能化發展的浪潮下，電動化技術已經進入到快速成長期，而智能化技術仍處於孕育階段，集團將積極把握新能源汽車行業歷史性的發展機遇。

比亞迪電子上半年少賺33.6%

至於比亞迪電子 （00285） ，上半年少賺33.6%至16.4億元，惟營業額按年升41.9%至445.3億元，創歷史同期新高，主因大客戶業務不斷推進，業務領域不斷擴寬。期內，新型智能產品業務收入按年升38.4%，汽車智能系統業務增89.7%。

比亞迪電子指，北美大客戶核心產品出貨量持續增長，新型號產品成功導入量產，帶動業務規模按年實現數倍增長。

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