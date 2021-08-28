【數碼轉型】科技工具非萬能　智能工作流如何為嶄新商業模式領航？

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，逼使各行各業加快數碼轉型（Digital Transformation）及嶄新商業模式，各種創新科技也因此加速普及。個別科技工具或許能助企業暫時減輕負擔或紓解燃眉之急，但它們並不是萬靈丹。



舉個例，企業可以運用人工智能分析產品銷售的狀況並藉此作出改善建議；但要真正收效，企業就必須根據這些分析和建議，持續地改革產品研發、製造以至物流等環節。要真正發揮創新科技的效力，智能工作流（Intelligent Workflow）的革新才是關鍵。



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藉人工智能改革部門協作

卡夫亨氐（Kraft Heinz）這家遍佈逾200個國家的食品巨擘，就曾經面對著產品銷售和物流節奏互不協調的問題。為此，該公司開發了一種人工智能算法，能量度即時的產品存貨和生產情況、估計銷量以及推薦調節供貨模式。該公司把該算法嵌入工作流，推動旗下的各團隊及系統共享資訊和調整節奏。



現在，該公司的銷售、供應鏈和產品研發部門都在同步運作，還能即時根據市場數據共同開發產品，快速分發到目標市場。此外，他們在新產品的研發和銷售上也能像初創企業般快速調整策略。

以區塊鏈推動跨境貿易效率

另一例子：歐洲初創公司We.trade在 2018年開始與IBM合作，協助企業減少國際貿易障礙和簡化流程。分散式總賬和智能合約是它的兩大核心服務。前者能讓貿易供應鏈上的買賣各方都能掌握相同的資訊，藉此提升互信；後者則是當列於總賬中的某些條件被觸發時，即時付款以減少交易延誤和促進現金流動。所以，貿易公司使用 We.trade 的服務後，能獲得交易更透明及營運效率更高等好處，也能更安全及順暢地拓展國際業務。



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智能工作流適時調節流程節奏

我們把有效透過科技改革企業的業務流程稱為智能工作流。這就像為汽車引擎加裝了增幅裝置，外觀或許一樣，但效能已經截然不同；更重要的是，它還能根據企業的情況加快或放慢節奏。上述的兩家公司就是透過與 IBM 合作，改進及優化其工作流，達致營運的和諧。

事實上，為應付當前業務需要而不加思考購入各種科技工具，在短期內或許奏效；但從宏觀角度而言，無異有點藥石亂投。假如企業能在選擇特定工具之前，仔細分析問題、定立目標、重新規劃流程，就能盡情發揮員工和科技的潛能。智能工作流正是為此而生，讓企業的工具、數據和團隊緊密契合，收獲最大效益。

企業改革司空見慣，但令員工對其成效恍然大悟的「Aha」時刻並不常見。不過，當即時營運數據盡在企業人員的掌握之中，他們意識到自己能夠更快完成更多任務全要歸功於智能工作流時，這就是那值得銘記的一刻。