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【業績│ZTE】中興通訊半年多賺1.2倍不派中期息　股價績後跌8%

當炒股 13:30 2021/08/30

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中興通訊半年多賺1.2倍

中興通訊 （00763） 公佈，上半年收入按年升12%至530.7億元（人民幣，下同），純利按年增長1.2倍至40.8億元，扣除非經常性損益的淨利潤為21.1億元，按年升1.34倍。公司不派中期股息。中興股價績後跌8%，低見24.75元，成交2.6億元。

中興表示，期內國內和國際市場營業收入均實現按年增長，其中國內市場收入佔比為68%，錄得360億元；國際市場實現營收171億元，貢獻32%收入。

若以業務劃分，集團上半年整體收入主要由政企業務、消費者業務收入增長帶動，政企業務收入按年增長18%，主要由於國內子公司、國內服務器營業收入增長所致，消費者業務收入按年增長67%，則受惠家庭終端產品、手機產品營收增長。不過，運營商網絡營業收入按年基本持平，錄得351億元。

毛利率方面，中興通訊上半年的整體毛利率為36.14%，按年改善2.71個百分點。

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 傳統經濟股 業績公布 中興通訊（00763）

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