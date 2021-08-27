【異動股】 東風集團中績多賺近1.4倍 兼派特別股息 股價急漲14%

東風集團（00489）公布中期業績，多賺近1.4倍至86.3億元人民幣，創紀錄新高兼派特別股息40分人民幣，對比去年同期中期股息僅派10分人民幣，帶動股價一度急升15%至8.19元，收市報8.12元，仍錄得14%升幅，成交額激增至5.1億元。

【頤海國際 1579】 頤海國際半年少賺近13% 遭多間大行降目標價 【見下頁】

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瑞信發表研究報告指，東風特別股息相當於四成派息比率，上調對其2021年至2023年每股經調整純利預期各0.9%、0.4%及0.3%，重申予其「跑贏大市」評級，並略為調升目標價，由12.8元升至13元，潛在升幅仍有六成。

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記者：郭秀慧