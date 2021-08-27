  • 25°C
香港時間 : 2021827日 (五) 21:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】 東風集團中績多賺近1.4倍 兼派特別股息 股價急漲14%

股樓投資 20:40 2021/08/27

分享：

東風集團（00489）公布中期業績，多賺近1.4倍至86.3億元人民幣，創紀錄新高兼派特別股息40分人民幣，對比去年同期中期股息僅派10分人民幣，帶動股價一度急升15%至8.19元，收市報8.12元，仍錄得14%升幅，成交額激增至5.1億元。

【頤海國際 1579】 頤海國際半年少賺近13% 遭多間大行降目標價 【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

瑞信發表研究報告指，東風特別股息相當於四成派息比率，上調對其2021年至2023年每股經調整純利預期各0.9%、0.4%及0.3%，重申予其「跑贏大市」評級，並略為調升目標價，由12.8元升至13元，潛在升幅仍有六成。

同場加映: 【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

東風集團股份（00489） 派特別股息 潛在升幅 異動股 經濟 目標價

上一篇文章

全球智慧手錶出貨年增27%　Apple Watch穩居第一

下一篇文章

【中概股】據報中國擬禁止擁有大量用戶數據科企赴美上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐