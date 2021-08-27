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【香港科技探索 1137】轉型HKTVmall後首度派息 香港科技探索曾升逾一成

股樓投資 20:19 2021/08/27

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HKTVmall母企香港科技探索（01137）昨日（26日）收市後公布中期業績，少賺12.3%，惟轉型電商後首次派中期息，同時訂下未來派息政策，帶動股價今早曾一舉重越多條平均綫，高見10.22元，一度升11.6%，收市報9.95元，仍錄得8.6%升幅。

【大行點睇】 安踏體育績後股價捱沽【見下頁

    點擊圖片放大
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集團上半年營業額15.2億元，按年升13.3%；純利9,582.6萬元，按年跌12.3%；每股盈利0.1元，派中期息8仙。集團表示，旗下科技業務Shoalter與商人沈嘉偉服裝王國I.T合作網購平台EESE，並將於今年底推出；另計劃明年上半年在歐洲開設首間無人商店，仿效亞馬遜（美﹕AMZN）等零售龍頭發展自動化銷售，以減低人工成本壓力。

同場加映: 【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股

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記者：郭秀慧

經濟 派息 營業額 純利 每股盈利 香港科技探索（01137） 銷售 HKTV

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