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【阿富汗塔利班】發國難財！美私人軍火商安排飛機撤離 每張機票索價逾５萬元

環球政經 15:30 2021/08/29

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美軍將會在本月31日撤出阿富汗。據外媒報道，近日美國軍火商黑水國際（Academi，Blackwater USA）創辦人Erik Prince表示將安排由喀布爾出發的包機協助撤離，但每張機票索價6500美元（逾５萬港元），費用包括包含入境及飛行油錢，如需要安全接送到機場，則另外收費。

指新政府欠缺國際認可　IMF暫停阿富汗逾4億美元援助

白宮發言人嚴厲譴責黑水有關行為，表示當局正於阿富汗撤離相關人員，而不需支付任何費用，又指美國不會支持任何想利用希望當地居民或美國公民希望逃離阿富汗來獲利，她更直言，不認為有良心、有感情的人會去做這樣的事。

黑水國際是美國私人軍事、安全顧問公司，創辦人普林斯早年曾任海豹突擊隊軍官，過往黑水過往行為亦引起不少爭議。2014年，有4名黑水承包商便在伊拉克殺害17名手無寸鐵的後判刑，今年亦有聯合國調查人員發現，普林斯提供武器給傭兵後，輾轉將武器轉交給一名曾計劃推翻利比亞政府的民兵領袖，有違反聯合國對利比亞的武器禁運令之嫌。

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撰文 : 林展鋒

譴責 利比亞 機票 軍事 阿富汗 伊拉克 美軍 機場 美國 聯合國

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