  • 25°C
香港時間 : 2021827日 (五) 21:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】官媒：螞蟻集團投資公司 與杭州受查官員周江勇存在關聯

股市 20:19 2021/08/27

分享：

內地官媒文章表示，螞蟻集團所投資的公司，與被調查的杭州市委書記周江勇有關聯。

杭州市委書記周江勇落馬後餘波不斷，內地官媒、人民日報旗下雜誌《中國經濟周刊》日前刊發一篇題為《起底周江勇落馬：舉報信就像雪花片一樣》文章，揭周江勇家族商業版圖，阿里巴巴 （09988） 以及旗下的螞蟻集團被多次提及，文章指螞蟻集團曾經投資的公司，與周江勇存在關聯。

根據該篇報道，周江勇弟弟周健勇曾帶隊創立民營科技公司「優城聯合」，聚焦「地鐵互聯網、行業信息化、地鐵新經濟」，據報是阿里巴巴、騰訊 （00700） 、銀聯的戰略合作夥伴。據天眼查顯示，螞蟻集團全資控股的上海雲鑫創業投資向「優城聯合」出資166.67萬元（人民幣，下同），佔股14.28%。

杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲阿里巴巴　中紀委整頓杭州「親清政商關係」【下一頁】

除此之外，2019年「優城聯合」作為大股東投資創立「杭鐵優城」，持股55%，杭州地鐵集團佔股31.5%，螞蟻集團再投資135萬元，佔股13.5%。

文章寫道：「周健勇和優城聯合作為該領域的初創者，能夠搭上杭州地鐵集團和螞蟻科技集團，大概不是一般的創業者敢想像的。」

周江勇落馬後，內地曾經有自媒體稱，2020年11月，在浙江一家金融科技公司IPO之前，周江勇家族耗資5億元搶先購買股份，後上市被叫停獲退5.2億元。

其後螞蟻集團發表聲明稱，在此前IPO發行過程中，嚴格遵守兩地法律法規，過程公開透明，不存在謠言中提及的相關人員入股情況，更不存在突擊入股及退款相關情況。

相關文章：

【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整

【封殺趙薇】趙薇突遭封殺引揣測　與馬雲關係再被翻起、阿里影業尾市跌一成

編輯：陳健婷

 

港股 新經濟股 中國 杭州 上海 Fintech 馬雲 阿里巴巴－SW（09988） 中紀委

上一篇文章

【業績｜內銀】工建交郵儲行今公佈中期業績　工行純利增近一成、建行純利增11%（第二版）

下一篇文章

【潛力股精選】本周升幅最多潛力股　京東集團（09618）（點擊重溫推介原因）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】鮑威爾講話前夕 美股期貨造好、歐股個別發展、美滙跌穿93
【美股期貨】鮑威爾講話前夕 美股期貨造好、歐股個別發展、美滙跌穿93
【封殺趙薇】趙薇突遭封殺引揣測　與馬雲關係再被翻起、阿里影業尾市跌一成
【封殺趙薇】趙薇突遭封殺引揣測　與馬雲關係再被翻起、阿里影業尾市跌一成
【恒指夜期＋北水】北水走資逾34億　沽騰訊安踏金蝶　恒指夜期微升（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水走資逾34億　沽騰訊安踏金蝶　恒指夜期微升（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）
【恒大3333】中央據報要求「市場化」處理恒大債務　恒大系反彈、恒大汽車飈兩成
【恒大3333】中央據報要求「市場化」處理恒大債務　恒大系反彈、恒大汽車飈兩成