【阿里巴巴9988】官媒：螞蟻集團投資公司 與杭州受查官員周江勇存在關聯

▲ 內地官媒文章表示，螞蟻集團所投資的公司，與被調查的杭州市委書記周江勇有關聯。

杭州市委書記周江勇落馬後餘波不斷，內地官媒、人民日報旗下雜誌《中國經濟周刊》日前刊發一篇題為《起底周江勇落馬：舉報信就像雪花片一樣》文章，揭周江勇家族商業版圖，阿里巴巴 （09988） 以及旗下的螞蟻集團被多次提及，文章指螞蟻集團曾經投資的公司，與周江勇存在關聯。

根據該篇報道，周江勇弟弟周健勇曾帶隊創立民營科技公司「優城聯合」，聚焦「地鐵互聯網、行業信息化、地鐵新經濟」，據報是阿里巴巴、騰訊 （00700） 、銀聯的戰略合作夥伴。據天眼查顯示，螞蟻集團全資控股的上海雲鑫創業投資向「優城聯合」出資166.67萬元（人民幣，下同），佔股14.28%。

杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲阿里巴巴 中紀委整頓杭州「親清政商關係」【下一頁】

除此之外，2019年「優城聯合」作為大股東投資創立「杭鐵優城」，持股55%，杭州地鐵集團佔股31.5%，螞蟻集團再投資135萬元，佔股13.5%。

文章寫道：「周健勇和優城聯合作為該領域的初創者，能夠搭上杭州地鐵集團和螞蟻科技集團，大概不是一般的創業者敢想像的。」

周江勇落馬後，內地曾經有自媒體稱，2020年11月，在浙江一家金融科技公司IPO之前，周江勇家族耗資5億元搶先購買股份，後上市被叫停獲退5.2億元。

其後螞蟻集團發表聲明稱，在此前IPO發行過程中，嚴格遵守兩地法律法規，過程公開透明，不存在謠言中提及的相關人員入股情況，更不存在突擊入股及退款相關情況。

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編輯：陳健婷