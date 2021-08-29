【美國經濟】最大對冲基金橋水投資總監Greg Jensen：聯儲局或比市場預期提早收水

全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）聯席投資總監Greg Jensen接受外電訪問時表示，認為美國目前的經濟狀況將會推動聯儲局提早縮減買債規模，尤其通脹率持上升已超出聯儲局預期，令當局不得不採取行動。

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不過Greg Jensen認為，在美國經濟增長強勁的環境下，局方實施的量化寬鬆措施對投資者仍是有利，故基金增持坐擁大量現金的企業股票，「全球最大的套利，就是當權者給你的東西。而相對於名義GDP的高增長，現在利率之低實在令人難以置信。」

據橋水早前向美國證交會（SEC）披露的13F持倉文件所見，基金第二季增持了Walmart 、寶潔、Johnson & Johnson、可口可樂 (KO)、百事可樂 (PEP)、麥當勞 (MCD) 等多隻消費龍頭。同時減持了多隻中概股，包括教育股好未來 (TAL)、新東方 (EDU)，以及電商股京東 (JD)、唯品會 (VIPS)。

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