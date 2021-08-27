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【阿里巴巴9988】網信辦新規限制演算法應用 阿里全日跌4%

股樓投資 21:05 2021/08/27

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內地網信辦公布《互聯網信息服務算法推薦管理規定(徵求意見稿)》，新規定下企業不得以演算法屏蔽信息、過度推薦、操縱榜單、以及應向用戶提供不針對個人特徵的選項，或可便捷地關閉算法推薦服務的選項。受消息影響，阿里巴巴（09988）全日跌近4%，報155.9元，成交81.4億元。

【大行點睇】高盛指新奧能源股價調整過度　維持「買入」評級  詳情請看[下一頁]

文件中提到，演算法服務提供者不得利用算法虛假註冊賬號、非法交易賬號、操縱用戶賬號，或者虛假點讚、評論、轉發、網頁導航等，實施流量造假、流量劫持。同時，亦不得利用算法屏蔽信息、過度推薦、操縱榜單或者檢索結果排序、控制熱搜或者精選等干預信息呈現，實施自我優待、不正當競爭、影響網絡輿論或者規避監管。

【科網回購】大跌過後回購支持信心？ 小米連續兩日共斥近3億元回購股份  詳情請看[下一頁]

另外，外媒報導指阿里入股深圳元戎啟行科技，同時該公司的註冊資本增27%至240.5萬元人幣。深圳元戎啟行科技為一家L4級自動駕駛解決方案提供商，主要業務包括自動駕駛的技術開發、技術諮詢；計算機系統開發，計算機應用軟件開發等。

同場加映: 【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股

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撰文 : 趙家盈

港股 服務 成交 自動駕駛 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 深圳

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