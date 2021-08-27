【港股追蹤】平保擬斥最多100億元人幣回購A股 將全數用於員工持股計劃

中國平安（02318）公布，計劃斥50億至100億元人民幣自有資金回購A股，料每股回購平均價將不會超過82.56元人民幣。回購所得的股份將全數用於員工持股計劃，回購期不會超過12個月。平保全日升4%，報64.5元，成交19.4億元。



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中國平安表示，由於對集團的持續發展及內在投資價值有信心，為維護投資者利益，將進一步完善集團的激勵機制，以為股東創造長遠持續的價值。考慮到集團股票近期於二級市場的表現，加上經營情況、財務狀況以及未來的盈利能力等因素，故計劃回購A股。



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按本次回購計劃的資金上限及回購價上限計，回購A股數量約1.21億股，約佔目前總股本約0.66%。



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