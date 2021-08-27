  • 25°C
香港時間 : 2021827日 (五) 21:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地果茶連鎖店「茶百道」傳最快明年來港上市 集資5億美元

股樓投資 20:16 2021/08/27

分享：

消息指，內地果茶連鎖店「茶百道」正考慮來港上市，集資約5億美元，並指茶百道已要求投行就潛在上市提交建議書，期望最快明年上市；不過討論仍處於初步階段，時間表及融資規模或將有變；對於上市一事，茶百道則未有作出回應。

【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊，【見下頁】

延伸閱讀 【異動股】績後多間大行大削目標價    快手股價跌近一成   見【下一頁】

    點擊圖片放大
    +4
    +3


茶百度於2008年在成都溫江創立，至今旗下門市在全國超過4,000家，覆蓋中國內多個城市，主要經營鲜果與中國茶，更創造出HA茶之道、BAI味之道、DAO品牌之道。

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （多相），【見下頁】

同場加映: 【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

 

集資 港股 IPO

上一篇文章

【香港科技探索 1137】轉型HKTVmall後首度派息 香港科技探索曾升逾一成

下一篇文章

【阿富汗追蹤】喀布爾國際機場遭恐襲　釀過百人死亡包括13名美軍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐