【新股IPO】內地果茶連鎖店「茶百道」傳最快明年來港上市 集資5億美元

消息指，內地果茶連鎖店「茶百道」正考慮來港上市，集資約5億美元，並指茶百道已要求投行就潛在上市提交建議書，期望最快明年上市；不過討論仍處於初步階段，時間表及融資規模或將有變；對於上市一事，茶百道則未有作出回應。

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茶百度於2008年在成都溫江創立，至今旗下門市在全國超過4,000家，覆蓋中國內多個城市，主要經營鲜果與中國茶，更創造出HA茶之道、BAI味之道、DAO品牌之道。

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記者：張以正