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【大行點睇】高盛指新奧能源股價調整過度　維持「買入」評級

股樓投資 19:59 2021/08/27

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高盛發表研究報告指，新奧能源(02688)中期核心盈利按年增長18%，大致符合預期，但業績公布後股價卻回落13%，對比同期恆指升2.5，認為是由於液化天然氣價格上漲或進一步壓低燃氣銷售價格；上半年增長部分源於去年低基數，市場憂慮下半年天然氣銷售增長可能會放緩；加上近期股價上升後估值偏高，所以有所回落。

惟該行表示，全年價格疲軟的影響可能很大程度被強勁接駁業務收入所抵銷，促進盈利穩健增長。高盛又指，注意到新奧能源將年度零售天然氣銷量目標從15%上調至20%，意味著上半年低基數影響正在減弱，但下半年銷量仍可增長約18%。

高盛考慮到公司的工業和商業客戶群產能增長15%，及全年收購項目，均推動全年收入增長。該行將2021至2025年淨利潤預測下調1%至4%，以反映低於預期的天然氣銷售價格，但認為股價回調過度，維持「買入」評級，目標價由176元降至170元。

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

新奧能源（02688） 港股

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