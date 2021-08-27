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【科網回購】大跌過後回購支持信心？ 小米連續兩日共斥近3億元回購股份

股樓投資 19:43 2021/08/27

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科網股近月急跌後，多間公司公布回購股份計劃，在騰訊控股 （00700） 、微盟集團 （02013） 等回購股份後，小米集團 （01810） 亦公布在周五（27日）在聯交所回購約400萬股，每股成本為24.75元至24.9元，涉及金額接近9,900萬元。

根據紀錄，公司今年以來已回購2,740萬股，相當於公司已發行股本的0.11%。公司昨日亦回購815萬股，回購價介乎24.2元至24.45元，涉及金額約2億元。

小米今日股價升1.6%至24.85元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 回購 小米集團－W（01810） 小米 微盟集團（02013） 騰訊控股（00700）

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