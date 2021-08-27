【茶控至愛】藍田「夏日More More茶。好物市集」開鑼 集結30多個本地手作品牌推廣茶道藝術文化 資深奶茶顧問教你泡製港式奶茶

領展（00823）旗下藍田啟田商場進行全面優化後，跟著名藝術家b. wing合作推出「KTopia快樂國度」，打造年青人嶄新聚腳點並增添藝術元素。b. wing同時設計了全新專屬角色Kaka，連同人氣角色A仔，暢遊六個打卡裝置並加入擴增實境（AR）互動，展開「Key to Fun」旅程。

商場夥拍本地著名餐飲供應商捷榮集團舉行名為「夏日More More茶。好物市集」，延續追求品味生活的概念。近期大熱的練美娟（娟姐）更會於8月28日現身市集，化身一日店長為大家推介靚茶。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

「夏日More More茶」活動將由即至9月30日於啟田商場舉行，「好物市集」則由8月21日起連續4個周末，帶領一眾參加者踏上一趟以「茶」為主題的悠閒旅程。商場與捷榮集團攜手帶來多款精品茶葉及品茶體驗，推廣嶄新的茶藝文化。為了糅合茶道及藝術文化，「好物市集」還邀請了逾30個手作達人及特色攤檔，搜羅不同特色茶製品、布藝品、押花藝術品、擺設精品等，別緻又實用。購物過後更可參加花茶蠟燭及茶畫工作坊，製作獨一無二的自家手作。

【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」，詳見【下一頁】

商場亦邀請了多位茶藝達人分享泡茶心得及品茶文化，包括捷榮的資深奶茶顧問、擁有35年奶茶製茶經驗的劉欽昆師父，親自教授如何泡製港式奶茶，沖出港式情懷滋味；國家一級茶藝師梁藝桐導師還會現場講解品茶禮儀及以茶入膳的文化知識。

IKEA進駐大埔超級城 佔地約5000呎 推優惠及活動吸客，詳見【下一頁】

「夏日More More茶」活動也特設「DIY精品茶包」專區，由捷榮提供3款首推市集限定、非零售的精品茶葉茶包，顧客可自己設計包裝並挑選合適自己口味的茶包，只要登入啟田商場「Key to Fun」活動網站，收集於商場內的遊戲鎖匙即可換領。

為進一步推廣藝術及培育年輕藝術家，商場邀請了香港設計學院學生以「茶及Kaka下午茶派對」為題，創作出不同形式的藝術品，並於活動期間展出。歌手應智越（細貓）及梁釗峰亦特別為活動設計期間限定茶包包裝及附上親筆簽名，只要留意他們的社交平台，就有機會免費登記換領。



【假日好去處】浸大搞首個農業為題多媒體學習館 4大展區體驗可持續生活 內文附參加詳情，詳見【下一頁】

啟田商場「夏日More More茶」活動詳情：

日期：即日至9月30日地點：九龍觀塘藍田啟田道50號啟田商場2樓中庭及3樓活動空間

活動詳情請：按此

同場加映: 【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍