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【大行點睇】中國東方教育上半年收生遜預期 瑞信大幅削目標價逾四成

股樓投資 19:33 2021/08/27

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中國東方教育 （00667） 早前公布上半年業績，收入按年升31.9%至20億元人民幣，純利2.3億，按年跌3.9%。瑞信發表報告，指公司兩個主要品牌上半年收生人數遜預期，加上教育成本增加及新學校初期使用率較低，令公司毛利率跌217個點子，經調整純利更遜該行預期逾三成。

該行認為，由於公司收生遜預期，因此下調公司今年及明年盈利預測，較原本預期分別降低28%及19%，同時目標價由12元大幅降至7元，相對於2022年預測市盈率15倍，維持「跑輸大市」評級，同時建議先等新生註冊反彈後才買入該股。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 中國 品牌 遜於預期 中國東方教育（00667） 買入 目標價 純利 市盈率

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