【利財筆記】林本利：港股非典型熊市

今年7月27日，正是恒生科技指數啟動一周年的大日子，科指創出啟動後新低，見6118點。恒指亦被拖累，同日跌穿25000點，低見24748點。到8月20日，大户再大舉拋售科技股，科指再創新低，見5769點，恒指跌至24581點。由今年2月18日的31183點下挫21.2%。

傳統智慧指，股市若由高位下挫超過20%，股市便正式陷入熊市，之後還要繼續尋底。恒指由高位下挫20%，是否代表港股陷入熊市？翻查歷史，過去恒指亦曾經試過由高位下挫20%，但之後大幅反彈，很快創出新高，出現所謂「假熊市」。

例如2003年4月，恒指因沙士疫症，跌至8331點的低位，之後大幅反彈，到2004年3月，升至14058點，升幅高達69%。其後兩個月向下調整至10917點，跌幅高達22.3%。當投資者憂慮港股是否見「熊」時，恒指隨後卻持續上升，升至2007年10月的31958點。

牛熊市皆非典型

今次恒指由2月高位下挫超過20%，是否代表港股見「熊」？正如筆者在今年5月底時撰寫的文章所述（詳見利財筆記之Facebook專頁），今次港股由去年3月低位大幅回升，屬於非典型牛市；現在則大幅回落，亦屬於非典型熊市。之前港股大幅回升，主要是靠幾隻科技股，現在大幅回落，同樣是由幾隻科技股所帶動。

去年恒指在3月19日低見21139點，到去年7月由低位回升超過20%，升穿25366點，主要原因是市場憧憬美團（03690）、阿里巴巴（09988）及小米（01810）等科技股將被納入恒指。去年9月，阿里獲納入恒指，加上螞蟻集團來港上市，把阿里股價推上300元以上。及至螞蟻上市被叫停，阿里股價下挫，到去年12月便由獲納入恒指的美團接力，連同騰訊（00700）及港交所（00388），3隻成份股合力把恒指推升至2月的31183點。

今年2月5日快手（01024）上市，很快獲納入科指，權重高達8%，科指在2月18日創出11001點新高。之後科技泡沫爆破，科指在3月5日跌穿8801點，由高位大幅回落超過20%，科指正式陷入熊市，至今由高位回落47.6%，快手更跌足八成多！

科技股股價大幅回落，熊市早於今年3月來臨；但舊經濟股份今年表現其實不差，個別地產股、金融股和公用股升幅仍超過10%。我們可以用恒生香港35指數作比較，其成份股主要營業收入來自內地以外的地區，大部份屬本地傳統大藍籌股。指數在今年5月28日才創出歷史新高，超越2018年1月的高位，同期表現遠勝於恒指。到今年8月20日，恒生香港35指數由高位下跌約10%，仍未見「熊」。

由此可見，今次港股熊市，屬非典型熊市，若然投資者沒有高追科技股，主要持有舊經濟股，就會像筆者一樣，今年仍可錄得正回報，投資表現遠勝於那些追捧科技股和恒指基金的投資者。