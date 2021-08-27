【大行點睇】高盛指馬鋼業績大超預期　大升目標價逾50%予「買入」評級

高盛發表報告，指馬鋼(00323)業績遠超預期，將其2021年至2023年的盈利預測上調86%至105%，以反映行業趨勢和產品結構改善所帶來的鋼鐵產品單位利潤提高，預計中國鋼鐵行業在第四季的利潤率趨勢將有所改善。該行預計馬鋼2021年和2022年的平均單位毛利分別升至每噸796元和800元人民幣。維持對馬鋼H股和A股的「買入」評級，H股目標價由3.6港元上調五成至5.5港元，A股目標價由4.6元人民幣上調至6.4元人民幣。

高盛指，馬鋼上半年凈利潤為46.44億元人民幣(下同)，按年增長472%，每股盈利0.603元。如果不計入包括員工解僱補償金、公允價值收益和政府補助在內的一次性項目，估計經常性凈利潤為47.2億元，按年增長579%，每股盈利為0.613元。該業績遠超出該行的預期和市場預測，主要是由於鋼鐵產品的單位利潤增加。

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