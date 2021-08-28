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微軟將下架Chromebook版Office　用戶需改用網頁版

科技 11:00 2021/08/28

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微軟（Microsoft）最近就決定終止Android版Office，用戶日後或需透過網頁版，才可以使用Office各款程式進行文書處理。

雖然現時Chromebook出貨量持續增多，但微軟（Microsoft）最近就決定終止Android版Office，用戶日後或需透過網頁版，才可以使用Office各款程式進行文書處理。

【三星電視】電視也有防盜模式？　三星擬推TV Block防盜機制

微軟表示，為向Chrome OS用戶提供最佳的使用體驗，他們已經決定由下月18日起，其Chromebook上的Office應用程式將會在Google Play Store下架，Android用戶需要改用網頁版的Office或Outlook，以便使用更多Office功能。不過，由於現時網頁版Office並沒有綁定至裝置， Chrome OS用戶在使用網頁版時，需要以他們的個人微軟帳戶或已連結至Microsoft 365服務的微軟帳戶登入至網頁版Office。

目前，微軟已在其官方網頁更新有關如何於Chromebook安裝及執行Microsoft Office的頁面，向用戶表示可透過網頁存取Office各程式，並提示用戶可將哪些頁面設定為桌面捷徑或紀錄至瀏覽器的書籤。

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責任編輯：施雯雯

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