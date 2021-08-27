【內銀業績】不良貸款率輕微下降 工行交行上半年純利升逾一成

今日收市後工商銀行 （01398） 及交通銀行 （03328） 分別公布業績，其中工行公布今年上半年純利按年增約一成至1,634.7億元人民幣，屬市場預期較高區間，期內利息淨收入按年增5.1%、淨利息收益率2.12%，較去年同期2.2%收窄，而手續費及佣金淨收入按年增0.5%。工行今年上半年資產減值損失1,245.5億元人民幣，較去年同期減少，不過核心一級資本充足率12.9%，較去年底13.2%有所下降。公年不良貸款率為1.54%，較去年底1.58%有所下降。

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另外，交通銀行公布今件上半年純利按年升15.1%至420.2億元人民幣，期內利息淨收入按年增6.3%，淨利息收益率1.55%，較去年同期1.53%有所增加，手續費及佣金淨收入亦按年升2.8%至249.7億元人民幣。公司信用減值損失按年跌0.8%，核心一級資本充足率10.59%，較去年底0.87%有所下降，而公司不良貸款率1.6%，亦較去年底1.67%有所減少。

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