英少數族裔警升職難 去年僅100亞裔晉升

歐美國家近年關注種族導題，少數族裔人士的待遇更成關注焦點。英國內政部數據顯示，去年度獲升職警員中，亞裔警員獲升職者僅100人，非裔所佔比例更是不足1%。英國非裔警察協會主席喬治表示，數據令人憂慮，但並未不感到意外。

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內政府數據顯示，在2020年至2021年度共有3,343名警員獲得升職，當中僅得26人為非裔人士，所佔升職比例僅約0.8%。26人中16人由警員（constable ）晉升為警長（sergeant），而由警長晉升為督察（inspector）則有7人，剩餘3人則晉升為警司（superintendent）。其餘少數族裔方面，去年度共有100名亞裔，及73名混血警員得以升職，但全數皆非升至最資深階級。相反，白人警員去年共有3,057人獲升職，當中19人獲升至最資深階級。

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據報，非裔警員佔英國全體警員1.3%，但只佔有0.8%升職比例，即非裔警員整體而言失去17次晉升機會。而白人警員佔整體警員9成，卻佔91%晉升比例，即白人警員去年升職機會整體多33次。

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喬治（Andy George）形容數據令人感到憂慮，但並不感到驚訝。他指很多白人警員在加入警隊前，就已經認識其他警員。相較非裔警員，白人警員擁有更多人際網絡關係。

國家警察局長委員會表示，擁有據代表性工作團隊十分重要。據悉，英國非裔及其他少數族裔警員只佔警隊整體人數7.6%，但英國少數族裔人口所佔比例為14%。

責任編輯：李俊儀