  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一手搶焦點　二手缺盤源　美聯周末二手睇樓量按周跌3.2%　跌穿500組水平

股樓投資 18:51 2021/08/27

分享：

據美聯物業分行統計，8月28日至29日15個指標屋苑預約睇樓量錄得約491組，較上周末續跌約3.2%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，港、九、新界三區新盤蜂擁登場，其中港島黃竹坑站上蓋二期項目及啟德臨海項目日前先後公布首張價單，均以貼市價推出，料市場反應熱烈，加上本周末天水圍大盤亦進行次輪開售，涉及逾300個單位，超額認購逾25倍，亦凍結市場上不少資金及購買力。全城聚焦一手項目，隨著二手樓價破頂，買家追價亦轉趨審慎，普遍二手業主亦沒有大幅減價的誘因，令到二手交投及睇樓活動放緩，然而，市場資金充裕，預料資金持續追捧「磚頭」，待盤源重新累積後，二手成交表現將會向好。

港島區全新大型新盤揚海收票，搶佔大批購買力，本周末港島區4個指標屋苑的預約睇樓量按周跌約4.1%，錄約117組水平。代理指，筍盤持續消化，惟購買力依然釋放，太古城本周末預約睇樓量按周輕微減少，而康怡花園暫錄約15宗買賣成交，交投與上月同期相若，惟市場焦點仍然集中新盤，而港島東區亦有新盤部署推售，預期仍會刺激區內購買力湧現。

九龍區方面，7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約163組，較上周末減少約3.6%。代理指，啟德區THE HENLEY III開價登場，將一手入市氣氛進一步推升，加上新界區焦點大盤本周末開賣，搶去二手部分購買力，藍田麗港城本周末預約睇樓量暫錄約28組，按周減約6.7%。而新都城本周末預約睇樓量暫錄約24組，按周下跌4%。

天水圍Wetland Seasons Bay即將次輪發售，新界區二手睇樓活動續錄跌幅，本周末4個指標屋苑睇樓量錄約211組客，按周微跌2.3%。據當區代理指，嘉湖山莊本月暫錄約22宗水平，較上月周期顯著回落，主要受新盤推出及盤源減少影響，本周末預約睇樓量錄約60組。映灣園8月份錄得約21宗成交，與上月相若，而本周末預約睇樓量則錄約75組，按周跌約3.8%。

延伸閱讀︰

THE HENLEY III示範單位設特大弧形窗　有多功能衣帽間扮靚【下一頁

啟德THE HENLEY III價單公布　 恒地：開價克制　開放式238呎折實價625萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +19
    +18

同場加映︰【孫子市法】契媽散戶齊齊掃 買中概股啱哂數?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

美聯黃建業：未通關好淡續爭持　樓價難爆升
2021/08/26
美聯黃建業：未通關好淡續爭持　樓價難爆升
兩大原因樓換樓　意頭價買心水盤　丹拿花園1,338萬易手
2021/08/26
兩大原因樓換樓　意頭價買心水盤　丹拿花園1,338萬易手
東環兩房730萬沽　為何比同則單位賣平十幾萬？
今日
東環兩房730萬沽　為何比同則單位賣平十幾萬？

你可能感興趣

美聯黃建業：未通關好淡續爭持　樓價難爆升
18:58 2021/08/26
美聯黃建業：未通關好淡續爭持　樓價難爆升
兩大原因樓換樓　意頭價買心水盤　丹拿花園1,338萬易手
22:26 2021/08/26
兩大原因樓換樓　意頭價買心水盤　丹拿花園1,338萬易手
東環兩房730萬沽　為何比同則單位賣平十幾萬？
今日 18:24
東環兩房730萬沽　為何比同則單位賣平十幾萬？
二手市場 私人屋苑 布少明 美聯物業

上一篇文章

【內銀業績】不良貸款率輕微下降 工行交行上半年純利升逾一成

下一篇文章

iPhone 13或於9月14日發布　有機會於9月24日全球開賣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊