一手搶焦點　二手缺盤源　美聯周末二手睇樓量按周跌3.2%　跌穿500組水平

據美聯物業分行統計，8月28日至29日15個指標屋苑預約睇樓量錄得約491組，較上周末續跌約3.2%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，港、九、新界三區新盤蜂擁登場，其中港島黃竹坑站上蓋二期項目及啟德臨海項目日前先後公布首張價單，均以貼市價推出，料市場反應熱烈，加上本周末天水圍大盤亦進行次輪開售，涉及逾300個單位，超額認購逾25倍，亦凍結市場上不少資金及購買力。全城聚焦一手項目，隨著二手樓價破頂，買家追價亦轉趨審慎，普遍二手業主亦沒有大幅減價的誘因，令到二手交投及睇樓活動放緩，然而，市場資金充裕，預料資金持續追捧「磚頭」，待盤源重新累積後，二手成交表現將會向好。

港島區全新大型新盤揚海收票，搶佔大批購買力，本周末港島區4個指標屋苑的預約睇樓量按周跌約4.1%，錄約117組水平。代理指，筍盤持續消化，惟購買力依然釋放，太古城本周末預約睇樓量按周輕微減少，而康怡花園暫錄約15宗買賣成交，交投與上月同期相若，惟市場焦點仍然集中新盤，而港島東區亦有新盤部署推售，預期仍會刺激區內購買力湧現。

九龍區方面，7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約163組，較上周末減少約3.6%。代理指，啟德區THE HENLEY III開價登場，將一手入市氣氛進一步推升，加上新界區焦點大盤本周末開賣，搶去二手部分購買力，藍田麗港城本周末預約睇樓量暫錄約28組，按周減約6.7%。而新都城本周末預約睇樓量暫錄約24組，按周下跌4%。

天水圍Wetland Seasons Bay即將次輪發售，新界區二手睇樓活動續錄跌幅，本周末4個指標屋苑睇樓量錄約211組客，按周微跌2.3%。據當區代理指，嘉湖山莊本月暫錄約22宗水平，較上月周期顯著回落，主要受新盤推出及盤源減少影響，本周末預約睇樓量錄約60組。映灣園8月份錄得約21宗成交，與上月相若，而本周末預約睇樓量則錄約75組，按周跌約3.8%。

延伸閱讀︰

THE HENLEY III示範單位設特大弧形窗 有多功能衣帽間扮靚【下一頁】

啟德THE HENLEY III價單公布 恒地：開價克制 開放式238呎折實價625萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

同場加映︰【孫子市法】契媽散戶齊齊掃 買中概股啱哂數?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機