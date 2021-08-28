阿富汗小童抵韓獲贈啤啤熊 民眾拉橫額歡迎

▲ 首批曾協助南韓政府的阿富汗人及家屬已抵達南韓。

多國相繼結束於阿富汗的撤僑行動之際，首批曾協助南韓政府的阿富汗人及家屬已抵達南韓。有南韓民眾拉橫額到機場迎接阿富汗人，而抵達南韓的阿富汗小童更獲贈啤啤熊等毛公仔作歡迎禮物。

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首批377名曾協助南韓政府的阿富汗民眾及家屬，由喀布爾機場乘坐南韓軍機撤離，並於周四（26日）下午抵達南韓。

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抵達南韓的阿富汗民眾當中，有不少都是幼童，他們抵達機場時手中都抱著啤啤熊等毛公仔。部分小孩子年紀太小未能自己走路，抵達機場時緊緊依偎在母親懷内。部分較年長的孩子則好奇地大量四周，部分人更向鏡頭揮手示意。

南韓政府安排首批阿富汗人，入住位於忠清北道鎮川郡的國家公務員人才開發院。這批阿富汗人當地周五（27日）上午獲安排分別乘坐14輛巴士，並於下午陸續抵達鎮川郡。

當地有來自教會的民眾在他們住宿地點附近拉起橫額迎接他們，橫額上用英文寫著歡迎阿富汗民眾來到南韓。

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這批阿富汗人分別來自76個家庭，包括194男及183女。其中超過6成人未成年，有近3成人更是6歲以下的幼童。

南韓政府強調這批阿富汗人屬「有特殊價值人士」而非難民，並向他們簽發短期簽證。如他們希望繼續於南韓逗留，可申請有長期居留權及工作權的F2簽證。

南韓政府已為這些家庭安排10名翻譯，由於有大量嬰幼兒入境，政府計劃為這批阿富汗家庭提供臨時托兒設施。

責任編輯：鄭錦玲