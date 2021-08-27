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全球智慧手錶出貨年增27%　Apple Watch穩居第一

環球政經 20:42 2021/08/27

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據市場調查機構Counterpoint Research周四（26日）公布的最新調查數據，今年第二季度全球智能手錶出貨量與去年同期相比增長了 27% 。

蘋果的Apple Watch仍穩居出貨量第一，佔整體的28％，但由於中國與印度品牌加入市場競爭，其市場占有率較去年同期略為下降。至於三星和Garmin出貨量同比分別增長43%和62%，高於市場平均增速。其中Garmin更在本季度創下了史上最高出貨量。在前5名品牌中，只有華為較去年同期下降。報告認為可能是其手機業務的下滑影響了智能手錶的銷售。

iPhone 13或於9月14日發布　有機會於9月24日全球開賣　【下一頁

至於Apple Watch的用戶更首次突破1億大關，佔據了全球智能手錶用戶群的最大份額。美國用戶更超一半，美國蘋果粉絲的黏著率 （Attach Rate）更接近30%。

同場加映: 【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股

 

 

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責任編輯：黃苑筠

經濟 智能手錶 Apple Apple Watch

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