全球智慧手錶出貨年增27%　Apple Watch穩居第一

據市場調查機構Counterpoint Research周四（26日）公布的最新調查數據，今年第二季度全球智能手錶出貨量與去年同期相比增長了 27% 。

蘋果的Apple Watch仍穩居出貨量第一，佔整體的28％，但由於中國與印度品牌加入市場競爭，其市場占有率較去年同期略為下降。至於三星和Garmin出貨量同比分別增長43%和62%，高於市場平均增速。其中Garmin更在本季度創下了史上最高出貨量。在前5名品牌中，只有華為較去年同期下降。報告認為可能是其手機業務的下滑影響了智能手錶的銷售。

iPhone 13或於9月14日發布 有機會於9月24日全球開賣 【下一頁】

至於Apple Watch的用戶更首次突破1億大關，佔據了全球智能手錶用戶群的最大份額。美國用戶更超一半，美國蘋果粉絲的黏著率 （Attach Rate）更接近30%。

同場加映: 【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠