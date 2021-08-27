【阿富汗追蹤】喀布爾國際機場遭恐襲　釀過百人死亡包括13名美軍

美軍繼續進行撤離行動期間，本周四（16日）阿富汗首都喀布爾國際機場及附近酒店接連發生兩起「自殺式」爆炸襲擊，造成上百人死亡，當中包括13名美軍。美國總統拜登（Joe Biden）減持會在下周二（31日）撤軍最後期限前完成撤離，不過美軍警告，當地安全威脅尚未解除，襲擊事件在此之前可能陸續有來。

根據美聯社報道，截至本周五（27日），經阿富汗與美國官員確認，有 95 名阿富汗人和 13 名美軍喪生，另外有18名軍人受傷。對於是次襲擊，拜登周四晚在白宮承諾會找到襲擊事件的元兇，指當局「不會原諒、不會忘記」，並誓言會「追究到底、血債血償」。

在致命襲擊發生數小時後，恐怖組織「伊斯蘭國」的分支 ISIS-K 承認責任，稱他們發動了此次爆炸襲擊事件，主要針對美軍和其阿富汗盟友。據報該組織成立於2015年，長期活躍於阿富汗和巴基斯坦的伊斯蘭國地區分支，是阿富汗所有聖戰激進組織中最極端及最暴力的。拜登表示，美軍將會對「伊斯蘭國」作出反擊。

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编辑：李勝男