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【麥當勞App優惠】麥當勞攜MIRROR三子推薦優惠　兼加推2款限量MIRROR「籃神卡」

商業 19:20 2021/08/27

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麥當勞將於第二週特別加推兩款限量版MIRROR「籃神卡」，推廣期內透過惠顧指定電子優惠券，即可隨機獲得其中一款。

麥當勞App週年慶優惠第二週將會推出更多優惠，由8月30日至9月3日，MIRROR的Anson Lo（盧瀚霆）將接力推薦他的心水優惠。麥當勞更特別加推2款MIRROR限量「籃神卡」。

【MIRROR商機】MIRROR也有攻不陷的品牌？　學者分析原因

各位神徒想知粉紅教主Anson Lo最喜愛甚麼美食？萬不可錯過第二週的美食，當中更有經典四重芝士孖堡回歸，更有限定一日的「$25歎四重芝士孖堡配中汽水」優惠。其他精選的電子優惠券包括「$25歎雙層魚柳飽配中汽水」、「$18歎珍寶分享薯條」、「$25歎菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水」以及「$10歎蛋糕麥旋風」。

MIRROR粉絲更要留意！「籃神卡」自推出以來掀起全城換領熱潮，麥當勞將於第二週特別加推兩款限量版MIRROR「籃神卡」，推廣期內透過惠顧指定電子優惠券，即可隨機獲得其中一款。「籃神卡」印有MIRROR三位成員穿上紅色麥當勞球衣的姿態，球衣號碼更是他們參加全民造星時的參賽者編號，具收藏價值。限量版「籃神卡」數量有限，換完即止。

【MIRROR商機】MIRROR走紅　不代表香港娛樂事業復興？

【MIRROR商機】MIRROR及ERROR效應衝擊廣告業　姜濤率先跑出形成新現象　原因是...？

責任編輯：蘇穎琪

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