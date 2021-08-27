跨境電商平台　助醫健美品牌進軍內地

疫情持續令公眾的健康意識與網購意慾同步上升，牽你康國際集團有限公司（下稱牽你康）在內地專營「大健康」產品的跨境電商平台——「唯家薈」商城（下稱唯家薈），在「疫」市中錄得佳績，並引進不少本港醫健美品牌，配合綫上到綫下（O2O）同步推廣，助他們盡握商機，亦讓內地消費者可購得更多優質產品，全面提升平台的品牌價值，締建多贏。

牽你康早年已瞄準內地經濟蓬勃發展，將帶動健康產品的需求持續上升，故積極進軍內地市場。集團行政總裁雷劍烽指出，近年所見，隨着內地2、3綫城市逐漸富裕起來，整體消費能力亦持續增長，一個人有了財富，對自身與家人健康自然更為重視，加上內地政府近年亦為引入海外優質的非處方藥物及保健品等醫健產品，推出大量優惠政策，讓從事「大健康」產業的牽你康可早着先機，為進一步拓展內地市場進行布局。

綫下銷售網絡 接觸廣泛目標顧客

「疫情下，內地消費者對健康產品的需求更趨殷切，有數據顯示，去年內地營養品銷售額錄得約48億美元，較2019年上升23.9%。」雷劍烽稱，香港的健康產品以高質素著稱，對內地消費者甚具吸引力，牽你康透過「唯家薈」商城及綫下銷售點，在「疫」市中協助多個香港醫健美品牌，將優質的醫健產品帶到內地市場。

有別於一般跨境電商只專注網上平台，雷劍烽直言，牽你康在內地建立了龐大的綫下銷售網絡，並配備市場推廣團隊，讓本港商家更順利進軍內地，並可進駐綫下體驗區，令他們的產品接觸到更廣泛的目標消費群。

雷劍烽補充，牽你康在內地綫下廣泛布點，與多家大型連鎖藥房及超市結成聯盟，設立產品展示架及智能售賣機，讓內地消費者可在實體店接觸及體驗有關產品，增強O2O的推廣與銷售成效。「現時我們約有1千間聯盟，預期2、3年後可增至5千間，並逐步將綫下銷售網推展至3、4綫城市，配合內地政府推行『醫藥下鄉』的政策。」

▲ 唯家薈於內地多個綫下體驗區設立產品展示架及智能售賣機，方便消費者綫下了解，綫上購買。

專屬二維碼 增強消費者信心

深明要持續在內地拓展銷售網絡，打響品牌知名度與提升信譽尤其重要，雷劍烽強調，為此集團制定了兩大發展方向，包括溯源及防偽，以配合內地政府對「大健康」產品的重點關注項目。「在防偽範疇，我們於今年1月與GS1 HK（香港貨品編碼協會）合作，在『唯家薈』商城推出『信港商城+唯家薈』項目，將本港醫健美產品帶到內地綫上綫下平台，更採用由GS1 HK提供的專屬二維碼防偽標籤『真的碼』，消費者只須通過手機程式掃描標籤，即可驗證產品真偽，確保貨源的真實性，增強他們對產品的信心。」

追溯源頭 阻截仿冒品

至於溯源方面，雷劍烽表示，內地於2015年已廣泛推動政府項目運用區塊鏈，令每項產品也可追溯源頭，集團亦與香港中文大學李達三葉耀珍中醫藥研究發展中心合作，推出以區塊鏈為核心的草藥鏈溯源系統，料有助減低仿冒品的出現。



為捕捉更多「疫」下商機，雷劍烽透露，集團現正積極在營銷模式尋求新突破，如今年5月與南方航空集團達成戰略合作協議，計劃為該集團逾10萬名員工提供優質醫健美產品，並將智能售賣機引入全國南方航空集團機場貴賓廳，預計可接觸約1.5億用戶，讓他們藉體驗產品，提升購買意慾。「『唯家薈』又與內地網紅直播節目《我是帶貨王》合作，在湖南衛視國際頻道進行品牌推廣，增加旗下品牌的曝光率。」

▲ 牽你康集團與LOOPLIVE 合作，聯手推出以健康產品為主軸的直播帶貨平台，開創網購新體驗，拓展本地健康產業新機遇。

與LOOPLIVE合作 直播帶貨

留意到港人在疫情下逐漸養成網上購物的習慣，牽你康集團近期宣布與專為港人設計的直播手機應用程式（APP）——LOOPLIVE合作，聯手推出以健康產品為主軸的直播帶貨平台，「疫」市開創網購新體驗，以拓展本地健康產業的新機遇。



有關直播帶貨平台將網店與社交媒體概念互相結合，配合直播、即時下單及分享功能，全方位滿足消費者與商家的需求及購物習慣，並透過不同專業人士及網紅的親身體驗及分享，為消費者推薦切合所需的產品，同時提供全面的健康資訊，全天候無間斷播放，方便消費者隨時回播觀看，亦可下單購買心儀產品，冀將直播帶貨文化發展成為一種消費新常態，盡攬商機之餘，亦可帶給消費者實用資訊。

（資料由客戶提供）