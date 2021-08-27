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東環兩房730萬沽　為何比同則單位賣平十幾萬？

股樓投資 18:24 2021/08/27

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買樓有諸多因素要考慮，除了地區、間隔等重大抉擇外，還有不少細節要留意，景觀因素正是其中之一。中原地產陳偉業表示，東涌東環有單位以平價沽出，造價比屋苑內同則單位低約15萬至30萬元。

陳偉業指，東環6A座中層02室，實用面積483平方呎，兩房連儲物房間隔，以730萬元沽出，折合實用呎價15,114元，造價稍平。因單位面向新建居屋，部份景觀及光綫被擋，同則但向內園單位本月造價約745萬元至767萬元。可見屋苑附近的配套以至發展計劃，都會對物業質素造成一定影響，進而影響樓價。

延伸閱讀︰

THE HENLEY III示範單位設特大弧形窗　有多功能衣帽間扮靚【下一頁

    點擊圖片放大
    +19
    +18

延伸閱讀︰啟德THE HENLEY III價單公布　 恒地：開價克制　開放式238呎折實價625萬【下一頁

陳偉業指，原業主於2015年1月以506.7萬元買入單位，持貨6年轉售，帳面獲利223.3萬元，期內升值44%。

代理補充，東涌本月累錄約65宗二手成交，上月同期錄約80宗成交，新盤搶佔客源下，區內整體二手交投略為放緩，但對於入場門檻較低的映灣園及東環影響不大，承接仍旺，分別錄得23宗及16宗成交。

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撰文 : 謝昕蕎

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