【科技一周回顧】Windows 11新消息、小米公布產品可升級　MIRROR加持三星摺機攻港（有片）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

【Windows 11】傳最快10月19日推正式版本 調查揭兩成用戶不希望升級Windows 11

微軟（Microsoft）早前發布新一代Windows 11作業系統，為新Windows 11系統帶來6個領域更新，如在用戶介面（UI）上大幅改動、更改App商店的分紅政策等，為開發者、創作者提供更大的發揮空間。

隨著微軟日前已向Windows Insider測試計劃的使用者釋出Windows 11 ISO預覽版，外媒Windows Central的編輯Zac Bowden更在其Twitter爆料稱，Windows 11正式版上線日將定於在美國時間的10月19日，並估計微軟會在近一至兩星期內向外界公布。

【Windows 11】小米公布15款手提電腦產品 將可升級Windows 11

小米也公布，將會有15款手提電腦支援升級Windows 11，分別是：小米筆記本Pro 14、小米筆記本Pro 15 OLED、小米筆記本Pro X、小米筆記本Pro 15.6寸、小米筆記本15.6寸、小米筆記本Air（8代處理器及其後續型號）、小米遊戲本（8代處理器及其後續型號）以及Redmi Book Pro 14/15/Air13/13/14/14 II/16/G遊戲本等。

蘋果新iPhone、新iPad mini消息：

【iPhone 13】傳iPhone 13比原定爆料日提早出場 9月14日發布 另有預購及開售日期

【蘋果新品】iPad mini 6外觀係點？設計師製渲染圖 料有5色選擇

另有MIRROR代言的三星新摺機登陸香港

Samsung Galaxy Z Fold3 5G及 Samsung Galaxy Z Flip3 5G已開放預售，售價為8,298港元起，下月10日正式開售。三星同時宣布，人氣組合MIRROR 12位成員正式成為是次兩款新機的代言人。

Click入以下連結看新機有何特色：

【三星摺機】三星Galaxy Z Fold3及Flip3攻港 MIRROR代言最平$8,298有得買！（多圖+有片）

【三星發布會】三星摺機Galaxy Z Fold3 5G 首度搭載屏下鏡頭（有片+多圖）

【三星摺機】Galaxy Z Flip3 5G登場 機面屏幕大增4倍（有片+多圖）

責任編輯：張寶燕