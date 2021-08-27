【三星摺機】中移動香港預售Samsung Galaxy Z 5G系列　盡享出機折扣優惠

▲ 中國移動香港宣布，由即日起將推出Galaxy Z系列預售上台優惠，讓客户率先體驗全新旗艦級摺疊手機。

三星（Samsung）日前推出全新摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold 3及Samsung Galaxy Z Flip 3，中國移動香港宣布，由即日起將推出Galaxy Z系列預售上台優惠，讓客户率先體驗全新旗艦級摺疊手機。

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由即日起至9月9日，凡預訂Galaxy Z Fold 3 5G（512GB）（建議零售價$15,398），並選用用5G服務計劃300GB，即可以上台優惠價$11,398出機，享有高達$4,000出機折扣優惠，更可獲贈「一年屏幕保障 by Samsung Care+」、Galaxy Buds Live無線降噪耳機（建議零售價$1,498）及Samsung原廠翻頁式保護殼（附S Pen）（建議零售價$698），並享有高達港幣2,196元的禮遇。

此外，上台客戶亦可選用5G服務計劃300GB，可享港幣4,798元出機價，即時預訂Galaxy Z Flip 3 5G（建議零售價$8,298），可享預訂禮品「一年屏幕保障 by Samsung Care+」及Samsung原廠矽膠薄型背蓋（附指環扣）（建議零售價$398）。

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今年Samsung Galaxy Watch 4系列智能手錶轉用與Google合作打造的Wear OS powered by Samsung，帶來更豐富的智能穿戴體驗。中移動客戶如在上台出機時，同時加購Samsung Galaxy Watch 4系列，即可以優惠價港幣1,798元選購Galaxy Watch 4 Classic 46mm（LTE）（建議零售價$3,498），或以優惠價港幣1,398元選購Galaxy Watch 4 44mm（LTE）（建議零售價$2,698），折扣高達51折。

責任編輯：施雯雯