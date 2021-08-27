【潛力股精選】梁耀康：中國民航信息（00696）

港股今早先升後跌，個別股份則有追捧。中國民航信息網絡 （00696） 股價今日升3.3%，收報14.16元。《ET講股通》主持認為，中國民航信息網絡值得留意，想知原因及買策略建議，立即點擊收看／收聽。

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00：00 - 港股策略 按兵不動

02：30 - 恒大系股份反彈 不建議進取跟車

03：45 - 阿里巴巴 （09988） 挫逾3%抑遏大市

05：07 - 業績股解讀：泡泡瑪特 （09992） 股價挫逾7%

07：00 - 業績股解讀：東風集團 （00489） 派特別息有驚喜 股價彈升14%

08：15 - 股票推介：中國民航信息 （00696）

12：15 - 股票分析：美團 （03690） 390元持貨 前景如何？

13：44 - 股票分析：恒大物業 （06666） 短綫勿失5.42元 若失宜沽

14：55 - 股票分析：錦欣生殖 （01951） 前景如何

16：24 - 股票分析：中糧家佳康 （01610） 待向上突破2.36元才留意

18：36 - 股票分析：安東油田服務 （03337） 未有貨可吼？

21：04 - 股票分析：創科 （00669） 有機會再上穿170元？

24：18 - 股票分析：中教 （00839） 跌完未？前景如何？

26：45 - 股票分析：完美醫療 （01830） 7.49元有貨 哪個價位步蝕？

29：00 - 股票分析：中通服 （00552） 仍有力上嗎？

30：50 - 股票分析：京東健康 （06618） 仍有力反彈嗎？

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重溫《ET開市直擊》- 鮑威爾講話＋期結在即 港股提防有暗湧

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00：00 - 港股焦點速覽 盯緊儲局主席鮑威爾發言

01：04 - 美股外圍市況速覽＋亞太股市早段市況

02：57 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

04：03 - 全球央行年會前 有何焦點要留意

06：52 - 若落實縮減買債 美股要調整幾多？

07：53 - 若美股真調整 最佳吸納位置在哪？

09：59 - 港股跟跌不跟升 尚有多少跌？

11：51 - 瑞聲 （02018） 績差股價跌 前景如何分析？

15：25 - 馬鋼 （00323） 績佳利同業 鋼鐵股可跟進？

17：47 - 股票分析：小米 （01810） 股價買賣策略如何？

21：06 - 港股開市前市況速報

22：57 - ET個股推介：中芯國際 （00981）

23：49 - 美股台積電TSM加價 股價前景如何分析？

28：57 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景分析

32：03 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 股價前景分析

35：07 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析

38：03 - 美股分析：Intel（INTC ）是否已死？

39：42 - 航運股分析：太平洋航運 （02343） 、太平洋航運 （01919） 、海豐國際 （01308）

42：29 -港股開市後市況速報

45：53 - 財經日誌提提你