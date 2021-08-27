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iPhone 13或於9月14日發布　有機會於9月24日全球開賣

環球政經 18:51 2021/08/27

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知名爆料者Jon Prosser透露，iPhone 13系列手機或於9月14日發布，並有機會於9月24日全球開賣。

綜合媒體報道，每年９月也是Apple的發布會，而新的iPhone系列大多會在這時發表，而知名爆料達人Jon Prosser則指，Apple發布會的新聞邀請函將於9月7日發出，而發布會將於9月14日舉行，9月17日為平台接受預訂日期，而正式開賣日為9月24日。有指，今年iPhone 13將有4種機款同步上市，包括iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro，以及最高階的iPhone 13 Pro Max。

此外，外界一直傳Apple於9月份將不止召開一場發布會，有別於去年分別在9月、10月、11月進行。9月發布會將帶來多款新品，除iPhone13之外，還有AirPods 3、Apple Watch Series7、iPad mini 6、iPad 9，以及全面重做的14英寸和16英寸MacBook Pro。其中，iPhone 13、Apple Watch Series 7、AirPods 3同時亮相的概率很大。

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責任編輯：黎淑雯
 

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