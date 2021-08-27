  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潛力股精選】本周升幅最多潛力股　京東集團（09618）（點擊重溫推介原因）

股市 19:15 2021/08/27

分享：

潛力股精選一周回顧 ， 以推介日收市價與今日收市價的變幅作比較，暫見信誠證券聯席董事張智威於周二（8月24日）建議的京東集團 （09618） 表現最佳，推介日與今日收市價比較，錄得近9%升幅。

重溫推介原因及買賣策略（開聲聽↓）

重溫其他潛力股（開聲聽↓）

梁耀康：中國民航信息 （00696） - 2021年8月27日

李偉傑：中芯國際 （00981） - 2021年8月27日

梁耀康：中國鋁業 （02600） - 2021年8月26日

孫運喜：中廣核電力 （01816） - 2021年8月25日

孫運喜：中糧包裝 （00906） - 2021年8月24日

張智威：京東集團 （09618） - 2021年8月24日

李澤銘：交通銀行 （03328） - 2021年8月23日

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

欄名 : 潛力股精選

最新專欄文章 更多

【潛力股精選】梁耀康：中國民航信息（00696）
今日
【潛力股精選】梁耀康：中國民航信息（00696）
【潛力股精選】李偉傑：中芯國際 （00981）
今日
【潛力股精選】李偉傑：中芯國際 （00981）
【潛力股精選】梁耀康：中國鋁業（02600）
2021/08/26
【潛力股精選】梁耀康：中國鋁業（02600）
【潛力股精選】孫運喜：中廣核電力（01816）
2021/08/25
【潛力股精選】孫運喜：中廣核電力（01816）
【潛力股精選】孫運喜：中糧包裝（00906）
2021/08/24
【潛力股精選】孫運喜：中糧包裝（00906）
香港 交通銀行（03328） 中廣核電力（01816） 京東集團—SW（09618） 中國鋁業（02600） 中糧包裝（00906） 中國民航信息（00696） 股票

下一篇文章

【業績｜內銀】工建交郵儲行今公佈中期業績　工行純利增近一成、交行多賺15%（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【封殺趙薇】趙薇突遭封殺引揣測　與馬雲關係再被翻起、阿里影業尾市跌一成
【封殺趙薇】趙薇突遭封殺引揣測　與馬雲關係再被翻起、阿里影業尾市跌一成
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大3333】中央據報要求「市場化」處理恒大債務　恒大系反彈、恒大汽車飈兩成
【恒大3333】中央據報要求「市場化」處理恒大債務　恒大系反彈、恒大汽車飈兩成
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）
【美股期貨】鮑威爾講話前夕 美股期貨造好、歐股個別發展、美滙跌穿93
【美股期貨】鮑威爾講話前夕 美股期貨造好、歐股個別發展、美滙跌穿93
【恒指夜期＋北水】北水走資逾34億　沽騰訊安踏金蝶　恒指夜期微升（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水走資逾34億　沽騰訊安踏金蝶　恒指夜期微升（不斷更新）