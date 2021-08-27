【潛力股精選】本周升幅最多潛力股　京東集團（09618）（點擊重溫推介原因）

潛力股精選一周回顧 ， 以推介日收市價與今日收市價的變幅作比較，暫見信誠證券聯席董事張智威於周二（8月24日）建議的京東集團 （09618） 表現最佳，推介日與今日收市價比較，錄得近9%升幅。

重溫推介原因及買賣策略（開聲聽↓）

重溫其他潛力股（開聲聽↓）

梁耀康：中國民航信息 （00696） - 2021年8月27日

李偉傑：中芯國際 （00981） - 2021年8月27日

梁耀康：中國鋁業 （02600） - 2021年8月26日

孫運喜：中廣核電力 （01816） - 2021年8月25日

孫運喜：中糧包裝 （00906） - 2021年8月24日

張智威：京東集團 （09618） - 2021年8月24日

李澤銘：交通銀行 （03328） - 2021年8月23日

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。