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揚海兩日累收逾1,148票　加推68伙　折實最平1,172.72萬起

股樓投資 21:05 2021/08/27

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由嘉里（00683）、信置（00083）及港鐵（00066）發展的港島南岸第二期揚海日前公布首張價單，雖然折實戶戶過千萬，仍受到市場追捧，消息指，項目收票僅兩日已收1,148票，以首批推出120伙單位計，超額認購逾8.5倍。眼見反應熱烈，發展商隨即加推價單2號應市。

新一張價單涉及68伙單位，戶型由一房至三房間隔，實用面積341至955平方呎不等。發展商繼續提供最高20%折扣優惠，以此折扣計，整批單位折實售價由1,172.72萬元起，至最貴3,633.84萬元，而折實呎價則介乎28,040至38,051元。發展商表示，加推單位包括與第1號價單內部分單位相同戶型及相同座數的高層單位，部分加推單位為25樓以上，售價反映今批單位在樓層、座向及景觀等方面的優勢。

延伸閱讀︰

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撰文 : 謝昕蕎

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