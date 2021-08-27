揚海兩日累收逾1,148票　加推68伙　折實最平1,172.72萬起

由嘉里（00683）、信置（00083）及港鐵（00066）發展的港島南岸第二期揚海日前公布首張價單，雖然折實戶戶過千萬，仍受到市場追捧，消息指，項目收票僅兩日已收1,148票，以首批推出120伙單位計，超額認購逾8.5倍。眼見反應熱烈，發展商隨即加推價單2號應市。

新一張價單涉及68伙單位，戶型由一房至三房間隔，實用面積341至955平方呎不等。發展商繼續提供最高20%折扣優惠，以此折扣計，整批單位折實售價由1,172.72萬元起，至最貴3,633.84萬元，而折實呎價則介乎28,040至38,051元。發展商表示，加推單位包括與第1號價單內部分單位相同戶型及相同座數的高層單位，部分加推單位為25樓以上，售價反映今批單位在樓層、座向及景觀等方面的優勢。

延伸閱讀︰

揚海價單登場 折實最平1,079萬 平均呎價30,880 嘉里︰開心啟航價【下一頁】

揚海兩房示範單位 拆牆變特大客廳 打造愜意工作空間【下一頁】

揚海三房單位入門價2,580萬 折實呎價戶戶過3萬 豪華內櫳同你睇【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

同場加映︰【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機