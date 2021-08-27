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【英國經濟】英國政府放寬對7國旅遊限制　惟英企料對旅遊業復甦幫助不大

商業 18:47 2021/08/27

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國政府將於當地時間8月30日凌晨4時，放寬對7個國家的旅遊限制。

由於泰國和黑山（Montenegro）疫情的確診數字上升，英國政府將上述目的地更改為紅色名單。而在紅色名單中的國家，被認為是最高風險的目的地，只有英國和愛爾蘭的國民能夠從該些地方返回，並必須在隔離酒店進行自我隔離。

不過，亦有目的地疫情受控。英國政府將於當地時間8月30日凌晨4時，放寬對7個國家的旅遊限制，包括加拿大、丹麥、芬蘭、立陶宛、瑞士、列支敦士登。

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據BBC報道，於英國擁有3個機場的Manchester Airports Group行政總裁Charlie Cornish認為，雖然是次的變動會為夏季旅遊的預請情況，帶來正面影響，但強調對旅遊業界而言只是「微小改變」。

他解釋，歐洲取消旅客病毒檢測復甦強勁。倘若英國只維持這些變化，對業界整體的幫助稍弱；更形容英國旅遊業的復甦情況，將不及歐洲一半。故他敦促英國政府重修相關的旅遊限制。

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事實上，旅客前往綠色名單的國家，不論是否已接種新冠疫苗，於回程時毋須隔離。但他們在離開英國前和後，均需要接受病毒檢測。Cornish重申，英國民眾接種疫苗的數目全球領先。除非英國政府取消接種兩劑疫苗人士，須接受檢測的要求，否則是浪費了這個優勢。

為了讓民眾有信心和計劃旅程。Cornish建議，政府應制定一個簡單、實惠和可持續的旅遊方案，讓顧客有信心預定2022年服務。British Airways主席兼行政總裁Sean Doyle亦認同，更稱英國較歐洲復甦緩慢，只因「77%民眾已完成接種新冠疫苗，卻仍須承擔昂貴的旅費」。

【旅遊復甦】港人為了去旅遊願付更高旅費　近50%希望旅遊限制撤銷3個月內出發

責任編輯：馬意文

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