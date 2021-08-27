【買樓理財】1998年大膽置業　帝堡城兩房現賺逾「5球」離場

亞洲金融風暴之後，香港樓價急跌，其後雖曾反彈，但直至2003年沙士疫情之後，樓價才開始升浪，有業主於1998年入市，經歷樓價起起跌跌，期間未有沽貨離場，及至近期終於賣樓離場，帳面勁賺1.9倍。

中原地產黎宗文說，沙田帝堡城7座高層A室，實用面積580平方呎，兩房間隔，日前以878萬元易手，實用呎價約15,138元。據了解，原業主於1998年以306萬元購入單位，持貨23年，現賬面獲利約572萬元，單位期內升值1.9倍。

資料顯示，帝堡城算是沙田區內樓齡較新的屋苑，於1999年10月開始入伙，共有7座住宅大廈，提供1,744個單位，實用面積由439平方呎起，至最大901平方呎。帝堡城配套設施完備，有大型住客會所，但帝堡城位於小瀝源路69號，比較「隔涉」，出外消費娛樂需駁車。

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