【新冠疫苗】確診現血栓機會較打疫苗大 英國研究發現

早前多國因憂慮罕見血栓副作用，決定暫停接種阿斯利康疫苗。英國有研究發現，新冠患者出現血栓機會較接種疫苗高。研究同時亦發現接種阿斯利康疫苗及輝瑞疫苗後，中風風險仍較接種疫苗風險較低。

確診增患心肌炎風險 比打新冠疫苗更高危 【下一頁】

刊登在《英國醫學期刊》（British Medical Journal）牛津大學實驗，分析於2020年12月1日至今年4月24日期間收集，涉及2,900萬人接種首劑輝瑞疫苗（Pfizer）或阿斯利康疫苗（AstraZeneca）後的健康數據，並與170萬名新冠確診者的數據比較。

結果發現與接種兩種疫苗相比，確診新冠肺炎後出現血栓機會「大大提升」。每1,000萬名首劑接種阿斯利阿康疫苗人士中，平均有66人在28日內會因出現血栓而需留院接受治療或死亡。但每1,000萬名確診者中，就有逾1.2萬人會出現血栓。每1,000萬人接種首劑阿斯利康疫苗中，平均會有107人因血小板減少症（thrombocytopenia）而入院或死亡，較確診每1,000萬人的934人低。

研究人員同時發現，接種首劑輝瑞疫苗人士28日內，平均每1,000萬人中有143人因缺血性中風（ischaemic stroke）入院接受治療或死亡，但確診者的相關病患人數可達至1,699人。

打2劑輝瑞或阿斯利康疫苗 有效率半年跌1成 【下一頁】

研究人員指，感染新冠肺炎產生上述病症的風險高於接種疫苗。牛津大學臨床流傳病學及普通科教授希皮斯利考克斯（Julia Hippisley-Cox）表示，民眾不止要意識到接種疫苗後或會出現相關副作用，亦要知道感染新冠肺炎有更高機會出現與疫苗副作用一樣的症狀。

責任編輯：李俊儀